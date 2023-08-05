ВС РФ взяли под контроль село Новоселовское под Купянском: почему это важно

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Что это значит для России?

В военном ведомстве уточнили, что взятие под контроль Новоселовского произошло благодаря грамотным и профессиональным действиям подразделений Западной группировки войск.

Что для ВС РФ значит взятие под контроль Новоселовского

Село Новоселовское является крупнейшим населенным пунктом на трассе Купянск — Кременная. Взятие его под контроль позволит ВС РФ значительно затруднить украинскую военную логистику на участке фронта южнее села.

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, наступление на Купянском направлении является крайне важным для российской армии, так как впереди располагается Оскольское водохранилище, в битве за которое противник будет вынужден задействовать резервы с других направлений.

«Там река Оскол и Оскольское водохранилище, которое в некоторых местах в ширину достигает пяти километров. И мы вынуждаем Украину снимать резервы с Южного направления, где они пытаются наступать. Купянск еще важен тем, что это практически узловой город. Он находится в устье Оскольского водохранилища, где есть мост. Дальше по водохранилищу еще два моста. И сейчас мы как раз продвигаемся в направлении этих мостов», — объяснил эксперт в беседе с «МК».

Фото: МО РФ

Как Вооруженные силы РФ брали под контроль Новоселовское

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» еще 2 августа сообщали, что российские военные взяли под контроль часть села Новоселовского, выбив из опорных пунктов украинских военных.

«Штурмовые отряды ЗВО продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское, где отвоевали часть населенного пункта, выбив врага с ряда опорных пунктов. Часть боевиков ВСУ спасли свои жизни, сдавшись нашим бойцам», — говорилось в сообщении.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы западного образца, а также системы радиоэлектронной разведки и обнаружения целей на Купянское направление.

В Telegram-канале «Два майора» 2 августа сообщили, что ВС РФ успешно наступают на Купянском направлении. Была уничтожена украинская техника: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и несколько гаубиц Д-30.

В конце прошлого года СМИ Украины писали о том, что ВСУ заняли населенный пункт Новоселовское, якобы выбив российских военных из села при помощи артиллерии и тяжелой техники своих спецподразделений. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Какой важный населенный пункт ранее заняли ВС РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Клещеевка 1 августа 2023 года. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Важность Клещеевки для ВС РФ состоит в том, что контроль над этим населенным пунктом затрудняет логистику ВСУ и дает возможность держать почти все дороги, ведущие в Артемовск.

«Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру», — пояснил экс-министр безопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук.

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