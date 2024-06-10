ВС РФ взяли еще один населенный пункт: новости СВО на вечер 10 июня

Фото: МО РФ

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР. По данным Минобороны РФ, за успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что на данном направлении противник потерял до 140 солдат.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к утру 10 июня, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине «сдали» Очеретино и «не отпускают» Рыжевку

Украинские ресурсы тем временем утверждают, что российская армия взяла под контроль и село Очеретино в ДНР. Как отмечается, случилось это после бегства части подразделений ВСУ на фоне плохой подготовки к обороне. Село, пишут СМИ, было взято с минимальным сопротивлением. В Минобороны России информацию о взятии населенного пункта не комментировали.

Накануне стало известно о взятии под контроль села Рыжевка Сумской области, расположенного на границе с Курской областью России. Сегодня, 10 июня, в Сети появилось фото российских военнослужащих с флагом РФ в центре населенного пункта. На втором фото крупным планом показаны таблички госучреждений Рыжевки. На кадре видны названия местного сельского совета и библиотеки. Даты, когда были сделаны фото, не уточняются.

Однако украинский президент не согласился с информацией, что Рыжевка перешла под контроль ВС РФ. По его словам, это является «пропагандистской операцией» России, а по состоянию на утро 10 июня «присутствия врага в селе не наблюдается».

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

России посоветовали готовиться к терактам

Тем временем в Генштабе ВСУ назвали направления, где складывается наиболее напряженная обстановка для украинских сил. Это Купянское и Кураховское направления в Харьковской области и ДНР.

Напряженная ситуация на фронте побуждает Киев полностью переключиться на удары по российской территории поставляемым Западом оружием, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, конфликт на Украине в связи с этим переходит на новый этап.

Поражения на фронте Украина попробует компенсировать масштабным террором на территории России, считает аналитик Николас Драммонд. По его словам, Киев может организовать бомбардировку гражданской инфраструктуры и соцобъектов.

«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу [дипломатическим способом]», — отметил Драммонд.

Киев получает новейшее финское оружие

Власти Финляндии отправили Украине новейшие образцы вооружений, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на главу управления военной экономики сил обороны страны Микко Хейсканена. Однако, отметил он, данное оружие еще не прошло испытания.

Генерал-лейтенант отметил, что полученный на Украине опыт поспособствует развитию новейшей финской военной техники. Он уточнил, что в Киеве положительно отзываются о характеристиках поставленных образцов.

Фото: МО Украины

Украина намерена прятать американские самолеты у соседей

На Украине тем временем намерены не только получать оружие у западных партнеров, но и прятать у них часть переданных ей американских истребителей F-16. По словам начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенью» для ВС РФ. Кроме того, такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов, соответствующее числу пилотов, сказал он.

Эти истребители могут атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, предположил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что базироваться военные самолеты могут в Польше и Румынии. Российской армии, по его словам, предстоит много работы, но он не сомневается, что F-16 в итоге «будут гореть».

«У России есть противовоздушная оборона, которая может сбивать истребители, а также самолеты более высокого класса, чем F-16. Работы у российской армии, конечно, будет много. Но мы уже уничтожаем украинские аэродромы, хоть это и непростая задача. И F-16 будут гореть», — сказал он.

У Вооруженных сил РФ есть полное право отвечать на эти удары, если они будут осуществляться этими самолетами, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В таком случае, подчеркнул он, размещенные за пределами Украины американские истребители будут считаться законной целью для России.

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