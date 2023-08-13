ВС РФ выстрелами остановили сухогруз в Черном море: каких ждать последствий

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил следовавший в украинский порт сухогруз под флагом Палау, открыв предупредительный огонь, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как на Западе могут отреагировать на эти действия Москвы?

Как российский корабль остановил сухогруз в Черном море

Утром 13 августа патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» заметил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Капитан никак не отреагировал на требование остановиться для досмотра судна. После этого «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, отметили в Минобороны России.

«В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — добавили в военном ведомстве.

После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил.

Почему Минобороны РФ останавливает корабли в Черном море

17 июля 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка прекратила действие, потому что часть этой инициативы, касающаяся РФ, не выполнялась. Он подчеркнул, что Кремль вернется к реализации договоренностей, как только российские условия будут в полной мере соблюдены.

Как говорилось в заявлении Минобороны России, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, которые следуют в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Как эксперты отреагировали на инцидент в Черном море

В МО РФ сразу же предупредили, что будут проверять все подозрительные суда в Черном море, напомнил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» отлично подходит для этой задачи.

«Россия с самого начала заявляла, что воспринимает суда как потенциально опасные для переброски грузов. Эти проверки будут проводиться в зависимости от количества судов, постоянно. Вот он и вынужден был делать предупредительный выстрел для тех, кто не понял», — пояснил Дандыкин.

Политолог Сергей Марков считает, что подобные действия экипажа судна под флагом Палау являются провокацией спецслужб, которые участвуют в гибридной войне против России. Также он отметил, что ВМС РФ впервые применили оружие для остановки и проверки груза судна.

«Военный корабль ВМС РФ впервые после завершения зерновой сделки применил оружие для остановки и проверки груза сухогруза в Черном море под иностранным флагом, который шел в порт Украины Измаил. Флаг — офшорного государства Палау, а все офшорные государства под фактическим контролем США и Британии.

Видимо, сейчас будет много шума, западные страны будут обвинять Россию в пиратстве на просторах Мирового океана. Но Россия, видимо, продолжит осмотр таких судов и применение силы. Кстати, после осмотра корабль спокойно продолжил движение в порт Измаил», — резюмировал Марков в своем Telegram-канале.

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