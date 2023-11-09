ВС РФ выбили украинские войска из нескольких опорников под Артемовском Гагин: украинские войска покинули несколько опорных пунктов в районе Клещеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-80 ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России выбили украинские войска из нескольких опорных пунктов в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, подразделения ВСУ понесли значительные потери при отступлении. Все попытки украинских войск вернуть опорники жестко пресекаются, добавил он.

Наши подразделения смогли выбить противника из нескольких опорных пунктов в районе Клещеевки. ВСУ отошли с весьма существенными потерями, — сообщил Гагин.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что подразделения ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на территории Донецкой Народной Республики. По словам Гагина, российские разведчики обнаружили диверсантов 7 ноября. В ходе боестолкновений нейтрализовано около 10 членов украинской ДРГ.

Военкор Александр Сладков при этом сообщал, что Вооруженные силы России переломили оборону ВСУ под Авдеевкой. По его словам, солдаты продемонстрировали верх мужества, стойкости и боевого профессионализма. Журналист уточнил, что сначала бойцы пропустили противника сквозь свои порядки, а потом жестоко «взяли его на штыки» и отбросили на исходные позиции.