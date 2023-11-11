ВС РФ вошли в Степовое под Авдеевкой: что пишут военкоры 10 и 11 ноября «Украина.ру»: ВС РФ вошли в Степовое на Авдеевском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские войска смогли зайти в населенный пункт Степовое в районе Авдеевки. Что сейчас происходит на этом направлении, как сжимаются клещи вокруг города, о чем пишут военкоры?

Как идут бои у Степового под Авдеевкой 10–11 ноября

Как накануне сообщал Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на военкоров, бойцы российской армии вошли в село Степовое на Авдеевском направлении.

Ранее ВС РФ удалось взять под контроль и зачистить СНТ «Точмаш» на севере от Авдеевки. Это дало возможность зайти с тыла противника и продолжить движение к Степовому уже с двух направлений, уточняет Telegram-канал.

«Если нам удастся перерезать дорогу Авдеевка — Орловка, для ВСУ это будет критическая ситуация. Пока же наши бойцы стремятся не просто создать кольцо у Авдеевки, но и не дать противнику сохранить позиции в прифронтовых тыловых районах на данном направлении», — пишет «Украина.ру» со ссылкой на российских штурмовиков.

Информацию о вхождении российских войск в Степовое подтверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска продолжают штурмы западнее железной дороги в направлении Степового (Петровского). Наши передовые подразделения уже вошли на окраины села и выбивают ВСУ», — информирует ресурс.

Telegram-канал «НгП раZVедка» подтверждает вышеуказанные данные.

«Подтверждаются вчерашние сообщения о заходе наших в Степовое. Наши штурмовики в настоящий момент ведут бои на восточных окраинах населенного пункта и зачищают вражеские позиции», — сообщает ресурс.

Как ВСУ несут потери под Авдеевкой

Telegram-канал «Рыбарь» накануне оповестил, что вокруг Авдеевского укрепрайона российские подразделения после удачного продвижения перешли к обороне и закреплению на занятых участках.

«ВСУ, перебросив подкрепления с других направлений, попытались контратаковать. Украинские формирования, действуя из Новокалиново, намеревались прорваться к Красногоровке, но безуспешно», — отмечается в сообщении ресурса.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Сколько осталось до котла в Авдеевке

Как сообщает Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО», 10 ноября армия России продолжила развивать успех на Авдеевском направлении. Все попытки контратак противника успешно отбиты.

«Наша армия продолжает продвижение на северном и южном флангах. До встречи двух флангов остается около 6 километров», — пишет ресурс.

По данным Telegram-канала, все дороги простреливаются российской армией. Снабжение ВСУ за последнюю неделю усложнилось.

«Проходят первые сообщения, что колонны противника на марше постоянно попадают под огонь нашей артиллерии. Ситуация на Авдеевском направлении для противника крайне плачевна», — сообщает Telegram-канал.

Знает ли Зеленский о ситуации в Авдеевке

Украинский Telegram-канал «Резидент» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о ситуации на Авдеевском направлении.

«Наш источник в ОП рассказали, что Тарнавский доложил Зеленскому о тяжелой обстановке под Авдеевкой, которая полностью повторяет бои за Бахмут (Артемовск). ВСУ вынуждены использовать дорогу жизни для снабжения города, что приводит к большим потерям резервов и техники», — пишет «Резидент».

ВС РФ продвинулись у «Царской охоты»

Сегодня, 11 ноября, российские войска смогли продвинуться на юго-востоке на Авдеевском направлении.

«На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Наши подразделения все же вошли на окраины населенного пункта Степовое на северном выступе фронта. На юго-востоке сообщают о продвижении ВС России у базы отдыха „Царская охота“», — сообщает последние новости Telegram-канал «Рыбарь».

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