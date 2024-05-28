Россия навязывает ВСУ темп боев: новости СВО на вечер 28 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России владеют инициативой по всей линии фронта и навязывают украинской армии темп боев, заявил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Таким образом он оценил продвижение российских войск на различных направлениях. Баррос отметил, что наступление российских военных под Харьковом не ослабевает. По мнению аналитика, задержки с принятием пакета военной помощи США поставили украинские войска в неудобное положение.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны: силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО

В результате применения средств противовоздушной обороны был сбит самолет МиГ-29 украинских воздушных сил в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны России. Также были уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.

Кроме того, российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР. Там ВСУ лишились 165 бойцов, четырех машин, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Фото: МО РФ

В ДНР назвали единственный способ остановить обстрелы ВСУ

Украинские войска перестанут обстреливать мирные города ДНР, когда НАТО остановит поставки оружия на Украину, заявил советник главы ДНР Ян Гагин на пресс-конференции «Террористический режим Украины: убийство российских детей натовскими снарядами», приуроченной к Международному дню защиты детей. По его словам, в ином случае конфликт на Украине будет продолжаться.

Он также заявил, что руководство ДНР подготовило обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с бесконтрольными поставками вооружения Украине. По его словам, ВСУ используют западное оружие для обстрела населенных пунктов с мирным населением. Он отметил, что там, куда прилетают украинские снаряды, нет военных объектов.

Ян Гагин: взятие Авдеевки положительно сказалось на жизни в Донецке

Жителям Донецка стало несколько проще после того, как военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль город Авдеевка, заявил в беседе с NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, из-за действий ВС РФ украинские войска вынуждены «растаскивать» свои вооружения по всей линии фронта.

По его словам, при этом у ВСУ нет неисчерпаемых запасов вооружения и личного состава, поэтому они вынуждены перебрасывать свои подразделения с одного участка фронта на другой, после чего ослабленные участки занимают российские войска. В этой связи взятие Авдеевки, безусловно, положительно сказалось на жизни Донецка, подчеркнул собеседник.

Фото: МО РФ

Стало известно, почему украинские спасатели не тушат пожары под Харьковом

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины, аналог МЧС России) отказываются выезжать на тушение природных пожаров в Харьковской области, поскольку украинские военные заминировали большую чисть лесополос и полей, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, ситуацию также осложняют блокпосты, установленные в районах пунктов временной дислокации ВСУ.

Марочко отметил, что такая обстановка не только не позволяет спасателям бороться с огнем, но и подвергает их жизнь опасности. По этой причине расчеты ГСЧС отказываются выезжать на вызовы по природным пожарам, которые разгорелись в регионе из-за сухой жаркой погоды с ветрами.

Военэксперт Матвийчук: ВС России могут взять Киев при помощи окружения

Российские военные могут взять Киев под контроль при помощи окружения города, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что за этим с большой вероятностью последуют политические переговоры, в ходе которых украинской армии предложат сдаться.

Как отметил Матвийчук, никто не будет устраивать бойни на улицах больших городов. Он также напомнил, что Киев считается матерью городов русских, поэтому никто не будет его разрушать. По его мнению, есть вероятность, что мирные жители начнут самостоятельно переходить на сторону России.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Крупный схрон боеприпасов ВСУ найден под Артемовском

Спецслужбы Донецкой Народной Республики обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артемовском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Отмечается, что найденное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет.

Среди найденного арсенала оказались шведский гранатомет АТ-4, более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, три СВУ, тротиловые шашки. Также обнаружены пять мин МОН-50 и тысяча патронов к стрелковому оружию.

ВСУ нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам в России

ВСУ атаковали дронами село Муром и поселок Совхозный в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его данным, нет. В обоих населенных пунктах в результате сброса взрывного устройства пострадали по одному частному жилому дому. У них выбиты стекла и посечен фасад. На месте работают оперативные службы.

Это уже не первый удар украинских сил по поселку Совхозный. В ночь на 28 мая Гладков также сообщал об атаке по нему украинским беспилотником-камикадзе. В результате происшествия никто не пострадал.

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