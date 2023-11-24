ВС РФ уничтожили «Паладина», «Краба» и «Цезаря» под Красным Лиманом ВС РФ отразили атаку ВСУ и уничтожили три гаубицы под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Воздушные и артиллерийские силы группировки войск «Центр» за последние сутки уничтожили семь автомобилей и три самоходные гаубицы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, потери украинской стороны составили 95 человек личного состава.

Как пояснили в министерстве, российские военнослужащие успешно отразили атаку штурмовых групп 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка. Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 95 военнослужащих, три ББМ, четыре автомобиля, 155-мм орудие М109 Paladin, 155-мм самоходная артиллерийская установка Crab, 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на 24 ноября предприняли одну из крупнейших за все время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. По его словам, над территорией региона и Северного Крыма средства ПВО и РЭБ сбили и перехватили десятки беспилотников. Сальдо подчеркнул, что военные отработали на отлично, защитив мирное небо над регионом.