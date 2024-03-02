ВСУ бросили командира на поле боя: новости СВО на вечер 2 марта

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли в этом районе до 160 военнослужащих. Общие суточные потери ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях составили до 935 военнослужащих.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 2 марта, читайте в материале NEWS.ru.

О чем еще доложили в Минобороны РФ

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских ракет Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в МО РФ.

По информации Минобороны, за сутки ВСУ также потеряли на Авдеевском направлении пять бронемашин, в том числе одну боевую машину пехоты Bradley производства США. Кроме того, была уничтожена гаубица «Мста-Б».

Паспорт России спас военного от смерти в зоне СВО

Паспорт РФ спас жизнь российскому военному с позывным Мангуст в зоне боестолкновений на Украине. Осколок кассетного боеприпаса, прилетевший в грудь мужчине, остановил документ в нагрудном кармане, заявили Lenta.ru в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Под обстрел военный попал в ночь на 1 марта. Как рассказал Мангуст, это уже третье его ранение и каждый раз спасало чудо. Он добавил, что раньше не верил в Бога, однако теперь регулярно посещает церковь.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

ВСУ бросили раненого командира на поле боя

Военнослужащие ВСУ бросили под обстрелом своего командира, получившего ранение, сообщил в соцсети украинский военный Алексей Герман. Он подчеркнул, что ранен был младший лейтенант, которому взрывом оторвало ноги. По словам Германа, раненого было необходимо срочно пронести около пятисот метров до пункта эвакуации, но его подчиненные не стали выходить из блиндажа ввиду сильного страха.

В результате младшему лейтенанту помогли военнослужащие другого подразделения. Герман сообщил, что произошедшее указывает на низкое качество пополнений ВСУ.

Сотрудника СКР контузило из-за атаки дрона ВСУ на российский регион

Следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его информации, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. К месту происшествия стянули экстренные и оперативные службы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области село Богун-Городок попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, однако повреждена линия газоснабжения. Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, никто не пострадал.

Беспилотник ВСУ также сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка, обошлось без пострадавших. В результате атаки Щетиновка и село Чайка остались без света.

Снайпер ВС России в одиночку ликвидировал 7 бойцов ВСУ

Снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика за ночь уничтожил отделение военных ВСУ. Свои цели боец устранял с расстояния от 450 до 1000 метров. Военный заявил, что не ведет подсчет целей самостоятельно.

Успешное продвижение российской армии после взятия Авдеевки вызвано слабой обороной ВСУ, в которой отсутствует множество защитных укреплений, пишет The New York Times. Газета также подчеркивает, что такая ситуация вызывает беспокойство властей США, поскольку теперь Украина, по их мнению, может столкнуться с серьезными проблемами.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Сырский уволил ряд украинских командиров

Главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров бригад, обвинив их в проблемах украинской армии на восточном направлении линии фронта. По его словам, в отдельных случаях командиры не располагают всей оперативной информацией, а их решения напрямую создают угрозу для личного состава.

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