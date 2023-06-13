ВС РФ сжигают Leopard и Bradley на Украине: фото подбитой техники ВСУ Часть потерянной техники становится трофейной

Фото: МО РФ

Момент уничтожения техники НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют бронетехнику в попытках наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Немецкие основные танки Leopard, американские БМП Bradley и спецтехника уничтожаются авиацией, артиллерией и противотанковыми средствами при приближении к оборонительным рубежам.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.

Кадры с подбитой военной техникой НАТО в зоне СВО — в фотогалерее NEWS.ru