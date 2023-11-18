ВС РФ стали применять в зоне СВО новую платформу «Скальпель»: что это такое ВС РФ начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба КБ «Восток»

Барражирующий боеприпас «Скальпель»

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации стали применять новую ударную платформу «Скальпель», сообщили в конструкторском бюро «Восток». Что об этом известно?

Что известно о платформе «Скальпель»

«Скальпель» представляет собой летательный аппарат, многоцелевую беспилотную платформу для одноразового применения, которая используется в качестве барражирующего боеприпаса.

Внутренний диаметр платформы разработан так, чтобы боевая часть изделия подходила под большинство доступных для российской армии полезных нагрузок.

«Мы постарались сделать максимально универсальную платформу, насколько это возможно. Отсек для полезной нагрузки сделан диаметром 125 мм и длиной 650 мм с расчетом на то, что каждое подразделение будет самостоятельно решать, какую боевую часть закладывать исходя из своих возможностей», — рассказали в конструкторском бюро.

Известно, что масса полезной нагрузки «Скальпеля» — 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость — 120 км/ч, а дальность полета 40 км.

«Платформа будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт. Платформа отличается компактным для такого веса полезной нагрузки размером, максимальной энергоэффективностью, легкостью в изготовлении и использовании», — заявили в КБ.

Как «Скальпель» применяется в зоне проведения спецоперации

По словам представителя конструкторского бюро «Восток», в настоящий момент налажено малосерийное производство новой платформы.

«Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“, на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — сообщили в компании.

2 ноября в Telegram-канале батальона «Восток» сообщалось, что была получена первая партия дронов «Скальпель».

«Первая партия „Скальпелей“ готова к применению. Это изделие — аналог „Ланцета“, но сейчас и потом оно будет уступать „Ланцету“ по некоторым техническим параметрам — это необходимая плата за большую доступность», — говорилось в публикации.

Российские военнослужащие отмечают, что новый аппарат хорошо управляется, им легко прицеливаться и он довольно прост в использовании и подготовке к полету.

В конструкторском бюро подчеркнули, что в скором времени планируется модернизация «Скальпеля».

«В ближайшие месяцы „Скальпель“ будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась. До конца января 2024 года аппарат будет оснащен камерой с 10–30-кратным зумом на подвесе, а также системой захвата цели и самонаведения на захваченную цель по видео. Кроме того, предстоит существенная переработка катапульты и оснащение платформы более совершенной наземной станцией. Наконец, будет вестись работа над созданием нового, более устойчивого к помехам канала управления», — пояснили в КБ.

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