Появились кадры «фабирования» ВСУ в зоне СВО ВС России сбросили ФАБ на ВСУ в районе Красного Лимана

Фото: МО РФ

ВКС РФ

Российские войска поразили позиции украинских военнослужащих в селе Редкодуб на Краснолиманском направлении, сообщает Telegram-канал «Изнанка». Отмечается, что ВС РФ сбросили сразу несколько авиационных фугасных бомб. Главной целью стал пункт временной дислокации 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что недавний ракетный удар по Киеву мог быть направлен на уничтожение производственных мощностей бывшей советской республики. По его мнению, целью атаки могли стать предприятия по изготовлению беспилотных летательных аппаратов и ракет для систем «Ольха». Помимо этого, могли быть поражены и другие объекты военной инфраструктуры Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также недавно стало известно о применении авиабомбы ФАБ-3000. Ее сбросили на позиции ВСУ в Курской области. Утверждается, что украинские военные воспользовались пасхальным перемирием, пытаясь закрепиться на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Однако ВС РФ вскрыли передвижение противника и ударили по целям. На распространенных в Сети видеозаписях зафиксирован мощный взрыв в районе дислокации ВСУ. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.