ВС РФ сбили четыре истребителя ВСУ: новости СВО на вечер 24 декабря МО: ВС РФ сбили три истребителя Су-27 и один бомбардировщик Су-24 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы (ВС) России за сутки сбили четыре украинских истребителя, уничтожили зенитные ракетные комплексы из Франции и Норвегии, почти 50 беспилотников и отбили 14 атак противника в зоне проведения СВО. Потери ВСУ на шести направлениях составили до 750 человек личного состава, сообщает Минобороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 24 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным российского оборонного ведомства, подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику противника на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях. Бойцам оказывали поддержку с земли и с воздуха. На шести направлениях противник потерял до 750 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, 18 автомобилей, 14 гаубиц и бронетранспортер.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 127 районах в зоне СВО. Также российские подразделения уничтожили пусковые установки ЗРК NASAMS, Crotale-NG, авиатехнику и боеприпасы на аэродромах в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Фото: МО РФ

Средства ПВО перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун». Всего за сутки было сбито три истребителя Су-27 и один бомбардировщик Су-24. Уничтоженными оказались не менее 49 беспилотников.

Военный корреспондент Александр Коц назвал местью за Крынки уничтожение украинских самолетов. При этом он заявил, что для российской стороны сбитые самолеты — это рутинное дело, а для Киева — событие года.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тем временем сообщил, что артиллерия батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи Белгородской области. Его заметили во время аэроразведки у населенного пункта Уды Харьковской области Украины. Координаты передали артиллеристам. Расчет минометной батареи поразил цель 120-мм снарядами.

Сигналы воздушной тревоги звучали на Украине

Воздушную тревогу объявляли днем 24 декабря сразу в четырех регионах Украины. Тревожные сигналы начали поступать в 10:13 по местному времени (11:13 по московскому) и прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

В частности, в городе Кривой Рог в третий раз за сутки прогремели взрывы. А в подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.

Как отметили заслуги танкистов группировки «Запад»

Танкисты группировки войск «Запад» на передовой получили боевые государственные награды, сообщает Минобороны России. Военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении.

Госнаграды в виде Георгиевских крестов IV степени, медалей «За отвагу» и медалей Суворова вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона. Их отметили за проявленные мужество, отвагу и героизм в зоне проведения СВО. После церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации.

Что удивило Путина во время награждения бойцов

Президент России Владимир Путин остался приятно удивлен поступком бойца ВС РФ, который во время собственного награждения побеспокоился о своем командире. Он попросил не забыть о почестях и для него. По словам главы государства, такое могло произойти только в армии России.

Фото: kremlin.ru На церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героя России участникам специальной военной операции

«Какой товарищ у вас по оружию надежный! Он после награждения подошел, говорит: „Можно вопрос?“ Я говорю: „Да, в чем вопрос?“ Он: „Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как я, воевал“. Здорово! Это вообще... это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — отметил президент.

Кого Украина может отправить на фронт

Специальные блокпосты для выдачи повесток установят во всех украинских городах к концу декабря, заявил советник главы Ивано-Франковска Назарий Кишак. Он отметил, что меры принимаются в рамках мобилизационных мероприятий.

Кишак подчеркнул, что в рядах вооруженных сил назрела необходимость провести ротацию. По его словам, мобилизация коснется «всех, кто попадется», в том числе «мажоров, детей пафосных деятелей, блогеров». Он пообещал, что они «отправятся в пехоту». Официального подтверждения со стороны украинских политиков эта информация пока не нашла.

С какими проблемами столкнулась ТЭС в ДНР

Работа блока ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР была приостановлена, сообщило Минэнерго Украины. По данным ведомства, это произошло из-за обстрелов. В результате ударов пострадали сотрудники станции.

Отмечается, что дефицита электроэнергии в стране не наблюдается. Потребность потребителей в электроэнергии будет обеспечена внутренней генерацией и коммерческим импортом, пояснили в ведомстве.

Что Ватикан думает о ситуации на Украине

Папский посланник по урегулированию украинского конфликта, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи назвал Китай важным и незаменимым ресурсом, который способен помочь в достижении мира на Украине. Он также отметил, что ранее побывал в Москве и Киеве. По его словам, апостольские нунции там «проделывают большую работу».

«Что-то движется [в плане урегулирования]. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И русские, и украинцы признают роль Святого престола. Нунции в обеих столицах проделывают большую работу. Конечно, мы хотели бы получить гораздо больше результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это. <...> Китай — великий и незаменимый ресурс. И он, безусловно, может помочь найти мир на Украине», — сказал кардинал.

Какой совет дали странам Запада для переговоров с РФ

Бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер заявил, что в переговорах с Россией странам Запада лучше не придерживаться позиции силы. Он призвал вспомнить уроки истории.

«Миру стоит напомнить обеим сторонам, что они должны знать историю и не пытаться использовать требования, чтобы подавить или унизить другую сторону, так как это приведет к зарождению нового конфликта», — сказал он.

Что ожидает Украину на Рождество

Бывший глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Рождество Украине, если ей удастся собрать силы для нового наступления. По его словам, у Украины заканчиваются запасы оружия.

Фото: МО Украины

Он призвал страны Запада нарастить объемы военной помощи Киеву. По его мнению, если Россия одержит победу в конфликте, это станет «плохим сигналом всему миру». Следующие две недели станут решающими для хода боевых действий, добавил он.

Почему ЕС считает Россию угрозой

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза мобилизовать все свои возможности для помощи Украине, иначе она проиграет в противостоянии с Россией. Он также добавил, что РФ угрожает не только Украине, но и всей Европе и ее демократии.

Наряду с этим он призвал страны ЕС готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время. Боррель объяснил необходимость этого тем, что Россия не удовлетворится «ограниченной территориальной победой».

Экс-премьер Украины предположил, когда закончится СВО

Конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до президентских выборов в США, предположил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не позволит украинским властям закончить конфликт, пока он находится у власти, из опасения за собственные политические перспективы.

«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция Зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ», — поделился он мнением.

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