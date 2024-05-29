ВС РФ разнесли полигон с наемниками: новости СВО на вечер 29 мая

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские силы в ночь на 29 мая нанесли массированный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. По данным канала, там находились иностранные инструкторы из нескольких государств. Точное количество уничтоженных наемников пока не установлено, однако речь может идти о сотне человек, предполагают авторы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Взрывы прогремели в Сумской и Ровенской областях

Украинские информационные ресурсы сообщают о взрыве, прогремевшем на территории города Конотопа в Сумской области Украины. Сигнал воздушной тревоги в регионе звучал с самого утра. Подробности о пострадавших или разрушениях не приводятся. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева писало о взрыве, прогремевшем в городе Сарны Ровенской области Украины. По данным Лебедева, в ночь на 29 мая произошла детонация арсенала на территории местной воинской части. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Подпольщик уточнил, что город Сарны является важным объектом для ВСУ, так как используется как крупный логистический центр. Известно, что арсенал напрямую связан с железной дорогой, в последнее время туда на регулярной основе осуществлялись поставки вооружений.

Фото: МО РФ

ВС РФ впервые уничтожили французскую гаубицу ТRF-1

ВС РФ впервые уничтожили в зоне СВО 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства, состоявшую на вооружении ВСУ. Также, по данным российского военного ведомства, украинская армия потеряла два орудия М119 (США) и установку Krab (Польша).

Кроме того, российские силы уничтожили очередную боевую машину Bradley ВСУ, кадры опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его данным, бойцы 24-й бригады спецназа МО РФ ликвидировали уже несколько десятков единиц западной техники, включая танки.

Военкор Александр Коц показал обстановку в Волчанске Харьковской области, оставленном украинскими войсками. По его словам, в частном секторе в северной части города посреди улицы можно заметить обугленные останки танка «без головы», а через 300 метров — и его башню. Сейчас над городом стоит густой дым, воздух сотрясается от многочисленных взрывов.

«Ни одной живой души тут нет. Войска ушли вперед, в центр, а гражданские давно выехали», — заявил Коц.

Украина добивается благословения Запада стрелять вглубь России

Советник министра по вопросам промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании применять ракеты Storm Shadow. По его словам, атаки этими ракетами уже совершались. Он отметил, что Украина создает и собственное дальнобойное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замминистра обороны Польши Цезария Томчика о том, что Варшава дала зеленый свет Украине применять передаваемое ею оружие для ударов по объектам на территории России. Представитель Кремля назвал подобные заявления вполне очевидными и рекомендовал вспомнить слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов западным оружием.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук обращает внимание, что Варшава является участником в конфликте на Украине тех пор, когда стала поставлять оружие Киеву во время СВО. Он напомнил, что любое государство имеет право передавать вооружение союзнику, но делать это можно только до начала боевых действий.

«Если это происходит после начала военного конфликта, тем более если это оружие применяется против другой стороны, такая страна становится участником боевых действий», — уточнил Матвийчук.

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