ВС РФ расправились с «шаром-террористом»: новости СВО на вечер 27 марта

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России впервые уничтожили украинский воздушный шар, начиненный взрывчаткой и замаскированный под метеозонд. Военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя эту информацию, назвал новую разработку «больной украинской фантазией». По его словам, Киев придумывает все более изощренные способы совершения атак на Россию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 27 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Что за «шар-террорист» поразили ВС РФ?

О том, что российские войска уничтожили беспилотник, который представляет собой начиненный взрывчаткой воздушный шар, сообщил Telegram-канал Mash. Авторы канала назвали аппарат шаром-террористом, отметив, что он был замаскирован под метеозонд. По их данным, дроны оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой и балластом. Также утверждалось, что в контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку. Где именно это произошло, информации нет.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя эти сведения, не исключил, что вскоре Киев прибегнет к использованию животных для атак на Россию. Он предположил, что противник может обратиться к птицам, переносящим взрывчатые вещества, а также вывести специальный вид бабочек.

«Больная украинская фантазия — насмотрелись на китайские воздушные шары, летавшие над США, и придумали свой аналог, только не для научных целей, а для террористических. Тем не менее зонды практически незаметны для ПВО, поэтому смеяться над этим нельзя», — добавил он.

Почему ВСУ боятся гиперзвуковых ракет «Циркон»?

Вооруженные силы Украины боятся российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», поскольку ее невозможно сбить, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этот снаряд способен маневрировать во время полета, это заложено у него в программе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон»

«„Циркон“ — наша гиперзвуковая ракета. Вээсушник или натовский наемник не успеет почистить зубы под Киевом, у него чай не успеет остыть, как попадет под удар. Хотя на Западе пытаются причислить боеприпас к аэробаллистическим, но это именно гиперзвук», — пояснил эксперт.

Он добавил, что даже если украинская ПВО засечет «Циркон» и попытается его сбить, он начнет маневрировать, совершать зигзагообразные маневры, уклоняясь от противоракет. При этом бессильны будут даже ракеты ПВО Patriot, переданные Украине американцами, указал специалист.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

ВС РФ поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, а также военную технику и живую силу ВСУ в 136 районах в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. По данным министерства, удары наносились артиллерией, ракетными войсками, беспилотниками и авиацией. Кроме того, средства ПВО в зоне спецоперации уничтожили 210 дронов Украины и сбили 21 снаряд РСЗО Vampire и HIMARS.

Всего подразделения ВС РФ наносили удары и отбивали штурмовые атаки ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. На пяти направлениях противник потерял до 595 человек личного состава. Также ведомство отчиталось об уничтожении десятков единиц военной техники ВСУ, в том числе западного производства.

Тем временем эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что украинский военный застрелил замполита 72-й бригады ВСУ майора Евгения Буковяку, так как не желал идти в атаку. По его словам, инцидент произошел под Угледаром. Эксперт утверждает, что в результате инцидента также был убит командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко.

Что грозит участвующим в СВО британцам?

Граждане Великобритании Бен Стимсон и Эйден Миннис, которые сражаются на стороне России в конфликте с Украиной, являются абсолютным позором и предателями своей страны, заявил бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп. По его словам, участвующие в специальной военной операции ВС РФ британцы должны быть заключены в тюрьму по возвращении на родину.

«Эти двое (Стимсон и Миннис. — NEWS.ru) являются абсолютным позором и предателями, которые по возвращении в Великобританию должны быть арестованы и заключены в тюрьму», — сказал Кемп.

Представители Министерства внутренних дел Великобритании подчеркнули, что любой житель страны, который едет в зону конфликтов для «участия в незаконной деятельности», должен ожидать расследования по возвращении. Согласно британскому закону от 1870 года, гражданам запрещено вступать в вооруженные силы государства, которое находится в конфликте с дружественной Великобритании страной.

Фото: NATO

Почему в США задумались об отправке гаитянских каннибалов на Украину?

Обозреватель американского издания The Federalist Сэмюэл Мэнголд-Ленетт предложил вооружить Украину толпами гаитянских каннибалов, которые атакуют южную границу США. По его словам, так решились бы сразу две проблемы — миграционный кризис и поддержка Киева.

Журналист добавил, что в то время как на Украине продолжается вооруженный конфликт, южную границу США штурмуют нелегалы. По его словам, ряд штатов уже готовятся к наплыву мигрантов из Гаити, где на улицах орудуют банды и «верховодят каннибалы».

«Так почему бы не подстрелить двух зайцев одним выстрелом и не вооружить Украину до зубов ордами озверевших мигрантов?» — написал Мэнголд-Леннет.

Что в России думают об участии французских военных в конфликте на Украине?

Участие военных из Франции в украинском конфликте повышает риски прямого столкновения с Россией, заявил полковник в отставке Андрей Кошкин. Комментируя ситуацию, военный эксперт уточнил, что французские инструкторы в зоне специальной военной операции на Украине станут законной целью ВС РФ.

«Президент Франции Эммануэль Макрон действительно говорил о том, что собирается направить на Украину военных. Но чем они будут там заниматься? Даже если это инструкторы, они все равно остаются вооруженными людьми, которые будут законной целью для российских военных. И это важный момент. Так что опасность столкновения есть», — поделился мнением он.

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