ВС России раскрыли секрет украинской боевой «Бабы-яги» Офицер ВС РФ рассказал о применении украинскими военными промышленных дронов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины активно применяют в зоне боевых действий самые разные беспилотники, в том числе и промышленные, сообщил РИА Новости замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Птичка. По словам офицера, одним из таких аппаратов является «Баба-яга» — переоборудованный под военные нужды БПЛА с большой грузоподъемностью, способный доставлять тяжелые снаряды. Дрон может нанести существенный урон, однако ВС РФ успешно сбивают такие неповоротливые аппараты.

Противник использует «Бабу-ягу». Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было семь, их семь летало над нашими позициями, — рассказал военный.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.

Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ пострадала электроподстанция в городе Судже Курской области.