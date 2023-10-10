ВС РФ прорвались под Авдеевкой: почему это важно, какие потери ВСУ Ян Гагин: ВС РФ продвинулись вперед под Авдеевкой

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы Украины оставили ряд ключевых позиций на первой линии обороны под Авдеевкой, ВС РФ при этом продвинулись вперед. Что об этом известно, как наступает российская армия?

Что известно о наступлении ВС РФ на Авдеевку

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в авторском Telegram-канале видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, которые были сняты с дрона, заметна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам Руденко, удары по объектам ВСУ наносятся с четырех утра. Минобороны РФ эту данные не комментировало.

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинская армия в результате действий российской артиллерии оставила ряд ключевых позиций на первой линии обороны в Авдеевке. ВС РФ, по его данным, смогли продвинуться вперед.

«Некоторые группы противника покинули занимаемые ранее позиции — сразу целый ряд ключевых опорников (опорных пунктов. — NEWS.ru) на первой линии обороны под Авдеевкой отошел чуть вглубь. Не выдержали натиска нашей артиллерии», — сообщил он.

По словам Гагина, всего за несколько часов боев под Авдеевкой ВСУ потеряли почти сотню человек личного состава. Кроме того, украинская армия понесла потери в военной технике — ВС РФ ликвидировали около 20 единиц вооружения.

Военный корреспондент Юрий Котенок также заявил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери на Авдеевском направлении, в частности в районе населенного пункта Очеретино. Он рассказал, что украинская армия потеряла около 40 военнослужащих. Еще несколько десятков солдат ВСУ получили тяжелые ранения.

Котенок утверждает, что высокие потери отмечаются у 3-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Так, во время боевых действий погибли от 20 до 40 человек, также была потеряна бронетехника. Тем временем ВС РФ начали применять авиацию для нанесения ударов по украинским позициям.

«C нашей стороны подключилась авиация. Тяжелые прилеты по украинским позициям. Учитывая, что Авдеевка — это сплошной укреп, легко не будет», — написал Котенок в авторском Telegram-канале. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале также заявил об активизации наступления на Авдеевском направлении. По его словам, Авдеевка — это важный населенный пункт, представляющий собой «американское гнездо», в котором замечено большое количество западной техники.

Минобороны России пока эту информацию не комментировало.

Почему ВС РФ важно контролировать Авдеевку

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил NEWS.ru, что взятие ВС РФ под контроль Авдеевки лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк. Он не исключил, что российская армия продолжит наступление на данном направлении, расширяя плацдарм.

«Если ВС России возьмут Авдеевку под контроль, то, предположу, ВС РФ получат важный населенный пункт, долгое время игравший ключевую роль в обороне ВСУ. Если все пройдет успешно, то зачистка района от ВСУ станет вопросом времени, а обстрелы Донецка значительно снизятся или прекратятся», — объяснил он.

По его мнению, небывалые артиллерийские и авиаудары ВС РФ по позициям ВСУ в Авдеевке связаны со вскрытием огневых точек ВСУ в данном населенном пункте.

«Предположу, что поступили новые разведданные о расположении батарей ВСУ в Авдеевке. Скорее всего, командование поставило задачу уничтожить их. Думаю, что в течение дня-двух данную проблему решат. Мы долго их искали, теперь, скорее всего, количество обстрелов Донецка снизится», — сказал Липовой.

Он добавил, что сложность взятия под контроль Авдеевки заключается в ее размерах и многолетней подготовке населенного пункта к боевым действиям по стандартам НАТО задолго до спецоперации.

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