ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении: успехи армии на утро 20 мая

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило, что экипажи танков Т-80 войск «Центр» обеспечили продвижение российской армии на Авдеевском направлении, поразив опорный пункт Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах ВС России известно к утру 20 мая?

Что известно о продвижении на Авдеевском направлении

В МО РФ отметили, что опорный пункт был поражен прямой наводкой.

«Они отходят, мы следом за ними. И по такой тактике пехота пошла. Это была танковая карусель», — уточнил наводчик-оператор танка с позывным Ромео.

«Огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулеметные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты. Стрельба танков велась на дистанцию до 800 м под постоянным обстрелом противника. Грамотные и умелые действия экипажей танков Т-80 позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе», — говорится в сообщении военного ведомства.

Что происходит на Донецком направлении

Кроме того в военном ведомстве сообщили, что штурмовые отряды 1-го армейского корпуса Южной группировки войск зачистили и заняли опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Там отметили, что военные провели воздушную разведку с помощью беспилотника, вскрыли опорный пункт противника и передали его координаты штурмовым отрядам на передовой.

«При поддержке операторов беспилотной разведывательной и ударной авиации штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали опорный пункт ВСУ. Сломив сопротивление противника, наши бойцы зачистили и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение российских подразделений по переднему краю», — сказали в МО.

Как ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и минометный расчет ВСУ

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили бронеавтомобиль и минометный расчет украинской армии.

«Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок „Акация“ группировки войск „Восток“ из Республики Бурятия уничтожили расчет миномета и бронеавтомобиль ВСУ в районе села Старомайорское на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны.

Обе цели были обнаружены разведчиками в лесополосе.

«Координаты целей были незамедлительно переданы артиллеристам, которые нанесли удар и поразили их с первого выстрела», — добавили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что только одной батареей этого подразделения с начала спецоперации уничтожено более тысячи целей — танки, бронемашины, расчеты минометов, реактивных систем залпового огня и пункты управления противника.

«Приоритетные цели, в первую очередь, — подавление наступающей пехоты противника, опорники, пулеметные точки, снайперские пары, точки запуска операторов БПЛА», — приводит Минобороны слова командира батареи с позывным Ока.

Артиллерия работает в связке с воздушной разведкой на удалении до 20 км до целей. Каждый выстрел наводят и корректируют с БПЛА, за счет чего эффективность огневого поражения объектов противника кратно возрастает.

Сколько украинских БПЛА было уничтожено

Начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма рассказал ТАСС, что ее подразделения уничтожили пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, а также сбили 10 украинских беспилотников.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено две самоходные артиллерийские установки 2с1 „Гвоздика“, три буксируемые гаубицы M777, гаубица „Мста-Б“ и пять минометных расчетов. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери противника составили до 440 военнослужащих, два пикапа, пять пунктов управления БПЛА», — сказал он.

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