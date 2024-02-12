ВС РФ продвигаются у Бахмута и Луганска: ситуация на фронтах СВО 12 февраля

Фото: МО РФ

ВС РФ продолжают наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут в Telegram-каналах российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Часова Яра, Крынок, Работино, Крыма, Клещеевки, Угледара, Харькова, Купянска, Луганска, Донецка, какие последние новости спецоперации поступали сегодня, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении ВС РФ сумели вернуть ранее утраченные позиции северо-восточнее Новопрокоповки. Под ударами ВСУ в Лобковом, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе. Украинская артиллерия работала по ВС РФ в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом. На Угледарском участке российские войска на километр продвинулись к Водяному (не путать с одноименным населенным пунктом на Донецком направлении). Цель — выход в тыл ВСУ в городе. Фактически это стык с Донецким направлением южнее Новомихайловки. Под ударами ВСУ в Ровнополе, Старомайорском, Благодатном, Золотой Ниве, Пречистовке и Угледаре. ВС РФ — в Приютном, Заветном Желании и Никольском. На Бахмутском направлении российские войска при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки и продвинулись восточнее Клещеевки. Аналогичные действия у Ивановского, в районе Богдановки и Раздоловки успеха им не принесли», — пишет источник.

WarGonzo также рассказал о тактическом продвижении ВС РФ у Луганска.

Фото: МО РФ

«Луганское направление. Тактическое продвижение ВС РФ у Белогоровки, которая до этого была крепким орешком. Остается и сейчас, но уже не таким неразгрызаемым. После прорыва ВС РФ у Крахмального и Табаевки ВСУ на этом участке уперлись и держат ЛБС. Тактическое фланговое продвижение российских войск у Синьковки после предыдущих безуспешных атак в лоб. Херсонско-Крымское направление. „Спящим“ его считать не стоит. Причем активные действия проводили обе стороны. ВС РФ атаковали украинские позиции в Крынках на протяжении недели. ВСУ серьезно огрызались. И даже пытались расширить плацдарм на левобережье Днепра», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Сватово-Кременное направление: на Купянском участке наши отважные бойцы атаковали н. п. Табаевка. Параллельно с этим русская армия продвинулась на окраинах населенного пункта Белогоровка. Артемовское направление: ВС РФ продвинулись в районе Богдановки и предприняли атаку у населенного пункта Красное. На северо-западе от Клещеевки продолжаются боевые действия», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«К западу от Бахмута российские войска продолжают наступать в направлении Часова Яра. Противник был отброшен на километр на трассе О-0506, ведущей в город из Хромово. Бои идут возле остановочного пункта Вальяновка, где операторам БЛА с системой сброса удалось перехватить пехоту противника. Посадки к северу также перешли под контроль ВС РФ, что позволило усилить давление на противника, все еще находящегося в Богдановке. Кроме того, ВС РФ удалось взять Поповский лес. Противник отступил отсюда после потери преобладающей высоты 187 южнее Богдановки. Это позволяет получить выход к посадкам, через которые можно относительно скрытно подобраться к микрорайону Канал, находящемуся к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. В самой Богдановке также удалось восстановить ранее утраченные позиции на восточной окраине села: противник отброшен в центр населенного пункта. Ситуация на участке для украинских формирований складывается тяжелая, но пока контролируемая. Наступать на Часов Яр предстоит по низине, что не сулит быстрого продвижения», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сводка от военного эксперта Бориса Рожина

«Как верно указывают, вбросы про то, что ВСУ собираются оставлять Часов Яр без боя, не соответствуют действительности. Противник после потери части позиций к западу от Артемовского и в районе Богдановки сейчас спешно укрепляет оборону в районе Часова Яра. Линия Константиновка — Часов Яр — Рай — Александровка — это основная линия обороны противника, прикрывающая Славянско-Краматорскую агломерацию, которую ВС РФ будет необходимо прорвать для выхода к Славянску и Краматорску», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по ВСУ на Украине 12 февраля 2024 года

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, сообщали ночью местные власти.

В свою очередь, украинские СМИ писали о сериях взрывов в Харькове и Павлограде (Днепропетровская область).

В Днепропетровской области после взрывов повреждено оборудование одной из электроподстанций, заявили сегодня утром в «Укрэнерго».

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