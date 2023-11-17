ВС РФ продвигаются под Купянском, ВСУ тонут в Днепре: что происходит на СВО РИА Новости: ВС РФ уничтожили пять десантных лодок ВСУ на Днепре

Фото: МО РФ

Российская армия продвигается на южном фланге Купянского направления, украинский десант не смог переплыть Днепр. Что сообщают о событиях в зоне СВО 17 ноября?

Продвижение ВС РФ под Купянском 17 ноября

По данным Telegram-канала «НгП раZVедка», в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении идут бои.

«Идут бои в районе населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ивановка. Противник предпринял попытку атаки наших позиций в районе Синьковки, успеха не имел, понес потери и отступил», — сообщает ресурс.

Как пишет Telegram-канал «ПРАVО ЗНАТЬ», ВС РФ продолжают продвигаться на южном фланге.

«Сообщается, что наша армия сегодня продолжила продвижение на южном фланге в районе Ивановки и Кисловки. Продвижение составило около километра. Противник отступает», — отмечается в публикации Telegram-канала.

По информации «Рыбаря», под Купянском идут позиционные бои.

«Российские войска после продвижения к урочищу Тимковка закрепляются неподалеку от его окрестностей. Сводные штурмовые группы 41 и 54 омбр удерживают рубежи, несмотря на потери», — пишет Telegram-канал.

Резервы ВСУ присутствуют у Купянска в достаточном количестве, отмечается в публикации «Рыбаря». Дополнительные силы необходимы украинской армии для удержания укрепрайона.

«Но даже это играет на руку нашим войскам, так как украинское командование вынуждено держать силы на участке вместо усиления других направлений. В то же время на рубеже Купянск — Двуречная отмечается переброска бронетанкового подразделения из неустановленной бригады. Если к Осколу перебросили танки, то, скорее всего, их будут использовать из закрытых огневых позиций для ударов по линии соприкосновения», — сообщает ресурс.

Telegram-канал также указал на размещение HIMARS западнее Двуречной.

«Учитывая появление дальнобойной РСЗО на участке, в ближайшие дни следует ожидать интенсивные удары по российским войскам и логистическим маршрутам на глубине фронта», — предполагает «Рыбарь».

Катера ВСУ не смогли переплыть Днепр

Украинский десант при очередной попытке переправиться через Днепр был уничтожен российскими войсками. РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник, сообщает, что в результате огневого поражения подразделениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок ВСУ вместе с экипажами и десантом общей численностью 27 человек.

Фото: МО Украины

В районе Крынок ликвидированы 32 украинских военнослужащих, а у села Токаревка на правом берегу Днепра (территория, подконтрольная Киеву) уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом.

Как сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка», ситуация у Крынок для ВСУ осложнилась.

«В районе н. п. Крынки противник продолжает сосредотачивать значительное количество живой силы, при этом ситуация для противника здесь несколько осложнилась. После ряда авиационных ударов пехота противника понесла ощутимые потери, однако пехоты у последнего пока достаточно, есть чем восполнять потери. Продолжение практики таких ударов обязательно скажется в будущем на боеспособности врага в данном районе», — утверждает Telegram-канал.

Утром Telegram-канал WarGonzo сообщал, что у Крынок, Поймы и Песчановки идут встречные бои.

«Перевеса ни у одной из сторон нет. Концентрация украинских войск в районе Голой Пристани. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по украинским подразделениям в Велетинском, Белозёрке, Камышанах, Херсоне, Антоновке, Садовом, Тягинке и Львовом. Обратная история — в Голой Пристани, Кардашинке, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном и Корсунк», — докладывал «WarGonzo».

Telegram-канал Олега Царева также сообщает, что ВС РФ не позволили ВСУ переправиться через Днепр.

«На Херсонском направлении ВСУ решили зайти с островов у Голой Пристани, ВС РФ бьют артиллерией, переправить резервы через Днепр не дали. Но и с правого берега работает не только артиллерия и дроны, но танки ВСУ. В Крынках без изменений, ВСУ пока на месте», — говорится в сообщении.

Какая ситуация у Бахмута, что происходит в Клещеевке и Вербовом 17 ноября

По информации «НгП раZVедка», российские войска продвигаются на Бахмутском (Артемовском) направлении.

«ВС РФ продолжают расширение плацдарма в районе н.п Клещеевка, продолжаются бои за контроль района н.п Андреевка, также наши силы продвинулись в сторону Богдановки», — пишет Telegram-канал.

Бойцы ВСУ пытаются контратаковать в районе населенного пункта Вербовое.

«В районе н. п. Вербовое противник предпринял очередную попытку прорыва нашей оборонительной линии, успеха не имел», — констатирует «НгП раZVедка».

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