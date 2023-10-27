ВС РФ получили самый тяжелый вертолет в мире Ми-26Т2В: задействуют ли в СВО ВКС России получили самый тяжелый серийный вертолет в мире Ми-26Т2В

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила самый тяжелый в мире серийный транспортный вертолет Ми-26Т2В, сообщил начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов. Что известно о данной версии машины?

Что Романов рассказал о Ми-26Т2В

Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Он оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет управлять вертолетом днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту.

Также машина получила новейшую навигационную систему, более удобные кресла и так далее. А версии для армии имеют новый бортовой комплекс обороны, который может бороться с ракетами.

По словам генерал-майора Романова, в настоящее время армейская авиация включает в себя вертолетные полки и бригады, входящие в состав армий ВВС и ПВО Воздушно-космических сил. В армейской авиации на вооружении стоят современные боевые, десантно-транспортные, транспортные и специальные вертолеты.

Романов отметил, что Ми-26 успешно себя проявил в ходе выполнения задач в зоне проведения спецоперации.

«В свою очередь, вертолет Ми-26 не только самый большой серийный транспортный вертолет в мире, но еще и самый грузоподъемный (перевозит 20 тонн), возможности которого по доставке войск и грузов различного назначения трудно переоценить. Весь имеющийся парк вертолетов успешно эксплуатируется с подтверждением заданных характеристик, а также имеет по ним еще достаточный задел», — рассказал начальник армейской авиации ВКС.

Фото: Евгений Потехин/news.ru

Он подчеркнул, что авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

«И при этом важно поддерживать тесное взаимодействие с организациями и предприятиями промышленности. От этого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях и соединениях. В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В», — объяснил Игорь Романов.

При этом генерал-майор отметил, что промышленность в соответствии с планом своевременно поставляет в армейской авиации всю необходимую авиатехнику.

Что говорят военные эксперты про Ми-26Т2В

Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что российские вертолеты Ми-26 можно модернизировать еще как минимум 25 лет.

«Пока, насколько я знаю, даже в макете нет ни одного тяжелого вертолета принципиально новой конструкции. Можно предположить, что еще 25 лет Ми-26 будет востребован, запас для модернизации у этой машины большой», — пояснил эксперт.

По мнению Попова, в России только с 2014 года после введения западных санкций начали задумываться о создании новой техники.

«Так что сейчас путь правильный: модернизировать то, что у нас есть, причем таким образом, чтобы это было экономически выгодно. И потом уже думать над принципиально новой техникой», — подчеркнул заслуженный военный летчик России.

От также уверен, что при разработке новых тяжелых вертолетов их необходимо сделать намного быстрее.

«Уже сейчас надо думать над тем, как сделать тяжелые вертолеты нового поколения более быстрыми. А повышение скорости при сохранении надежности и ресурса двигателей, лопастей и других элементов будет одной из главных технологических проблем для тяжелых вертолетов в будущем. Как ее будут решать — мы пока не знаем», — резюмировал Владимир Попов.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в комментарии NEWS.ru объяснил, что Ми-26Т2В найдет применение в десантных операциях в зоне проведения спецоперации.

«Вертолет Ми-26Т2В сможет безопасно работать не только в прифронтовой зоне, но и „за ленточкой“, например выполнять десантные операции и справляться с множеством других задач. В этом ему поможет комплекс обороны „Витебск“, который хорошо зарекомендовал себя на поле боя», — заявил эксперт.

Читайте также:

Какие самолеты ВСУ уничтожены в октябре: сколько ВКС РФ их сбили

Российские системы ПВО перехватили 19 ракет HIMARS за неделю

Битва за Донбасс разгорается с новой силой: новости СВО к вечеру 27 октября