ВС РФ подбили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО Forbes: ВСУ впервые потеряли немецкий танк Leopard 1A5 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне СВО впервые уничтожили танк Leopard 1A5, который Германия передала ВСУ, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на распространившееся в интернете видео. Военный корреспондент Юрий Котенок также рассказал о подбитом украинском танке и опубликовал соответствующий ролик в своем Telegram-канале. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Экса, танк, который, вероятно, принадлежал 44-й механизированной бригаде ВСУ, попал под артиллерийский обстрел, но первый удар могла нанести и мина. Обозреватель Forbes отметил, что машина была обездвижена из-за повреждения левой гусеницы.

Журналист Forbes также обратил внимание на открытый люк танка, который, по его словам, свидетельствует о том, что экипаж сбежал. По его оценкам, подбитый Leopard 1A5 вполне возможно восстановить. При этом он подчеркнул, что этот вид танков является одним из наименее защищенных.

В свою очередь военкор Юрий Котенок сообщил, что немецкий Leopard 1A5 был выведен из строя на Купянском направлении. По его информации, машина попала под удар русской артиллерии.

Ранее сообщалось, что российский снайпер-доброволец с позывным Череп в зоне СВО ликвидировал противника после четырех дней слежки. Снайпер объяснил, что ждал появления противника именно в том месте, поскольку оно было единственным, откуда можно вести наблюдение для корректировки огня.