ВС РФ пленили французского офицера: новости СВО на вечер 24 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские силы взяли в плен у Клещеевки в ДНР офицера Французского Иностранного легиона. Как сообщает Telegram-канал «Военное дело», он воевал на стороне ВСУ и получил серьезные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Уточняется, что военнослужащий может стать «ценным источником информации». Минобороны информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Как плененный наемник из Франции может пригодиться ВС РФ?

Взятый в плен наемник из Франции может пригодиться для достижения стратегических или оперативно-тактических целей в зоне СВО на Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Парламентарий считает, что политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться «таким трофеем».

Депутат отмечает, что вооруженные формирования НАТО маскируются под наемников и солдат удачи, хотя на самом деле ими не являются. Бородай уверяет, что они представляют штатных военнослужащих спецподразделений Альянса, которые воюют против России и при этом получают практический опыт.

Украинский военнослужащий приехал в плен на своем танке

В плен продолжают попадать и украинские военные. Многие из них сдаются без сопротивления. В пятницу, 24 мая, об одном таком случае рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он назвал его уникальным, так как военнослужащий 59-й бригады ВСУ угнал для этого танк Т-64.

На представленном видео, снятом на камеру ночного видения, заметно, что боевая машина медленно подъезжает к позициям ВС РФ. После этого из нее выходит солдат и сразу опускается на колени. По требованию российских бойцов пленный показывает, что не имеет при себе оружия.

Фото: МО Украины

Российские силы под Харьковом «наваливают щедро»

Тем временем российские военнослужащие продолжают СВО на недавно открытом Харьковском направлении, где наносятся удары, в том числе по военной инфраструктуре. Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилетах снарядов в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, удары нанесены по пунктам доукомплектования и снабжения ВСУ. Минобороны данную информацию не комментировало.

В то же время ВС РФ не перестают обстреливать позиции ВСУ в Харьковской области. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российская артиллерия «грохочет с ночи и до позднего утра», от чего под Белгородом «дребезжат окна». Он добавил, что противнику «наваливают щедро и системно». Минобороны данную информацию не комментировало.

При этом Коц отмечает, что ВСУ на этом направлении начинают приходить в себя, стягивают и формируют порядки для контрудара. По его словам, передвижения по Волчанску практически нет, украинские силы моментально реагируют FPV-дронами и артиллерией с кассетными боеприпасами. ВС РФ при этом методично выбивают технику противника на подходах к линии боевого соприкосновения.

Сложность обстановки для украинских сил признал главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, нелегко приходится киевской армии в районе села Кисловка Харьковской области, ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.

Также Сырский сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском и Кураховском направлениях на территории Донбасса. Столкновения идут и по другим направлениям, где «также неспокойно», однако их интенсивность гораздо ниже, отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Западе заметили готовность России к переговорам

На фоне ситуации на фронте агентство Reuters со ссылкой на свои «высокопоставленные источники» сообщило, что президент России Владимир Путин готов начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине, если на них будут зафиксированы границы, по которым сейчас проходит линия фронта. При этом Москва продолжит боевые действия, отмечается в публикации, если ее предложение останется без ответа.

После этой публикации политолог Сергей Марков призвал власти страны сформулировать условия для мира на Украине. Он уверен, что Запад хочет навязать всем, в том числе и России, мысль, что РФ — это империалистический хищник, которого интересуют территории Украины. В ответ на это, считает он, Москва должна навязать всем свое видение ситуации, что она защищается.

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