ВС РФ ответили Украине за обстрел Белгорода. Куда и как летели ракеты? Минобороны России: ВС РФ ответили ВСУ на обстрел центра Белгорода 30 декабря

Фото: t.me/dsns_telegram

Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты Украины в ответ на обстрел Белгорода, заявили в Министерстве обороны РФ. Что об этом известно?

Какие объекты поразили ВС РФ

По данным Минобороны РФ, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, «принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».

«Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — заявили в российском военном ведомстве.

Также отмечается, что ракетный удар был нанесен по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Были ликвидированы представители руководящего состава СБУ и бойцы, которые подготавливали диверсии на территории России.

«Также высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», — отметили в Минобороны РФ.

Какая военная техника была уничтожена в ходе ракетного удара

По данным Министерства обороны России, в результате ответной атаки были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, при помощи которых ВСУ планировали в новогодние праздники наносить удары по Донецку.

«Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам и военной инфраструктуре Украины.

Что сказали в Госдуме о возможном перемирии с Украиной на Новый год

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru заявил, что ни о каком перемирии с Украиной не может быть и речи, назвав украинское руководство «бандой террористов». По его словам, сейчас Киев перешел на сторону противника — коллективного Запада, где принимаются все решения.

«Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет. Мы не ведем войну с братским народом, как принято говорить и считать. Те люди раньше были одним с нами народом, а сейчас они стали предателями. Они предали не только нас, но и тысячелетнюю Россию, своих предков. Также они предали свои будущие поколения», — подчеркнул Бородай.

Читайте также:

Битва за Авдеевку, удары по Украине 31 декабря: последние новости военкоров

Что за ракеты «Ольха» и снаряды Vampire, которыми ВСУ атаковали Белгород

Число жертв удара по Белгороду выросло: как ВСУ атакуют РФ 31 декабря