ВС России отбили десятки атак штурмовиков: новости СВО на вечер 18 декабря Армия России отразила десять атак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России, развернутые на Купянском направлении, отбили 10 атак штурмовых групп ВСУ за последние сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, столкновение произошло в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны. Украинским войскам не удалось выполнить поставленную задачу. Они потеряли свыше 60 солдат, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, самоходную артустановку «Гвоздика» и немецкий танк Leopard 2.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 18 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

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Российские войска также отразили девять штурмовых атак ВСУ на Донецком направлении. Участие в штурме принимали подразделения 24-й и 28-й механизированных бригад, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Однако им не удалось взять позиции ВС РФ. Украинская армия потеряла до 190 человек, два автомобиля, а также пять боевых машин пехоты, в том числе американский БМП Bradley. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также САУ «Акация».

На Краснолиманском направлении была отражена атака отряда 12-й бригады спецназначения ВСУ. По данным российского оборонного ведомства, украинские солдаты попытались атаковать позиции ВС РФ, расположенные юго-восточнее Кузьмино в ЛНР. ВС РФ нанесли им поражение. Потери противника составили до 220 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены один танк, три бронетранспортера, пять автомобилей и словацкая САУ Zuzana 2.

На Южно-Донецком направлении противник также предпринял попытку взятия российских позиций штурмом. Всего было отражено четыре атаки, организованных 79-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. За последние сутки противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены три пикапа и САУ «Гвоздика».

Штурмовые группы 117-й механизированной бригады ВСУ попытались взять штурмом позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Все попытки атак противника окончились неудачей. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 30 солдат, а также два автомобиля и гаубицу «Д-30». На Херсонском направлении были убиты до 50 украинских военнослужащих. Также была уничтожена американская САУ Paladin и польская САУ Krab.

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили по меньшей мере 25 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, дроны были уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской области. Кроме того, системы ПВО сбили два реактивных снаряда, выпущенных ВСУ из американской РСЗО HIMARS.

С начала СВО украинская армия потеряла 553 самолета и 259 вертолетов. Кроме того, были уничтожены 9,8 тысячи беспилотников и 442 зенитных ракетных комплекса.

Фото: МО Украины

Армия России продолжает штурмовать Авдеевку

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что подразделения российской армии штурмуют позиции ВСУ в Авдеевке с юго-востока. По информации канала, атаки также ведутся и с северо-востока, где находится коксохимический завод. WarGonzo отмечает, что, помимо Авдеевки, армия РФ продолжает штурмовать украинские укрепления, развернутые в районе населенного пункта Новомихайловка. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что командование ВСУ постепенно перебрасывает резервы к Авдеевке, пытаясь сдержать наступление российской армии. Эксперты Института изучения войны отмечают, что подразделениям ВС РФ удалось продвинуться в районе Степового — населенного пункта, расположенного в трех километрах к северу от Авдеевки. Боевые действия затрудняются сложными погодными условиями — обледенением и гололедицей.

Боевой дух солдат ВСУ падает

Украинские военные страдают из-за падения боевого духа на фоне отсутствия военных успехов и дефицита боеприпасов, отметил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, нехватка боеприпасов и бронетехники пока ощущается в слабой степени, однако заметно недостаточное количество людских ресурсов. По мнению эксперта, это связано с провалом украинского контрнаступления.

Определенное влияние на моральный дух солдат и общее состояние ВСУ оказывают внутриполитические противостояния, отмечают украинские СМИ. По их данным, после недавнего визита главы Пентагона Ллойда Остина конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским усилился. Это может привести к перестановкам в командовании украинской армии, пишет СМИ.

Залужный подверг Зеленского критике из-за мобилизационной кампании

Залужный раскритиковал Зеленского за его решение уволить военкомов. По мнению главкома ВСУ, они являлись профессионалами своего дела и знали, какие меры нужно принимать в сложившихся условиях.

Кроме того, главком Залужный выступил против текущего характера проведения мобилизационной кампании. По его словам, ее необходимо вернуть в прежние рамки. Залужный подчеркивает, что из-за неправильной мобилизационной политики в первую очередь страдают военнослужащие, которые находятся в зоне боевых действий.

Украинские солдаты сомневаются в решениях командования

Украинские военнослужащие все чаще сомневаются в решениях, принимаемых командованием, сообщает Associated Press. По данным агентства, недовольство бюрократией и неправильной стратегией становится все более открытым, что создает определенную угрозу для военного руководства.

Солдаты ВСУ крайне недовольны уровнем своего оснащения, передает AP. Они отмечают, что российские военные имеют более подходящее для ведения боя снаряжение. Кроме того, украинские солдаты разочарованы переходом к оборонительной тактике.

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