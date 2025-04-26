ВС РФ освободили Курскую область: как это было, хроника, кто отличился

Фото: РИА Новости

Бойцы штурмовых подразделений 51-го и 119-го полков 106-й тульской дивизии ВДВ подняли крест, который лежал на въезде в недавно освобожденное село Свердликово, Курской области

Остатки украинских подразделений после освобождения Горналя в Курской области выдавлены за пределы госграницы, сообщили в Минобороны России. Как ВС РФ освободили Курскую область, хроника событий, кто отличился в ходе операции?

ВС РФ освободили Курскую область

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождено село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — заявили в ведомстве.

С соответствующим докладом перед президентом России Владимиром Путиным выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, Украина провалила планы «по созданию стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе». Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что сейчас российские военные ищут солдат ВСУ, которые еще могут прятаться в курских домах.

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Российский лидер в свою очередь поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.

Хроника событий в Курской области, как это было

Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. В рамках операции украинская сторона планировала захватить Курскую АЭС, город Курчатов и атаковать Курск. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью проникновения на российскую территорию было давление на Россию, захват военнослужащих ВС РФ и мирного населения с целью дальнейшего обмена.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press ВС Украины

Позднее российские войска остановили продвижение ВСУ, и началась операция по освобождению Курской области. В начале марта стартовала горячая фаза российского наступления — за несколько дней были освобождены около 1100 кв. км территории. Под российской контроль с момента вторжения удалось вернуть более 60 населенных пунктов, более половины из которых, в том числе Суджу, — в марте и апреле 2025 года.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 76 тысяч военнослужащих, по несколько сотен танков и других видов вооружений, в том числе орудий западного образца.

Кто отличился при освобождении Курской области

В ходе доклада президенту России Герасимов подчеркнул, что при освобождении населенного пункта Горналь в Курской области особо отличился ряд подразделений ВС РФ.

«Подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка», — уточнил начальник Генштаба.

После начала фазы освобождения Курской области нанесением встречных ударов с флангов вдоль госграницы 76-й и 106-й десантными дивизиями, а также действиями 155-й и 810-й бригад морской пехоты основная группировка ВСУ была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям, подчеркнул Герасимов.

«В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки „Курск“ одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования „Ветераны“, личного состава 11-й штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения „Ахмат“ по трубе газотранспортной системы оборона Вооруженных сил Украины обрушилась, начался хаотичный отход», — добавил глава ГШ.

Также Герасимов отдельно отметил участие в освобождении Курской области военнослужащих КНДР. По его словам, северокорейские бойцы оказали значительную помощь российским войскам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — заключил Герасимов.

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