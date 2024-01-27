ВС РФ нанесли удар по складам горючего и авиасредствам ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили склады горючего и авиационных снарядов.

<...> Поражены зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по пулеметной точке ВСУ в зоне проведения спецоперации. На опубликованной журналистами видеозаписи можно увидеть момент поражения огневой позиции противника.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.