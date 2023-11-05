ВС РФ нанесли удар по аэродрому Днепр в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр склад авиасредств поражения ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны РФ в новой сводке отчиталось об уничтожении склада авиасредств поражения Воздушных сил Украины. В ведомстве пояснили, что удар был нанесен по аэродрому Днепр в Днепропетровской области.

Российские войска уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области склад авиасредств поражения Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар был также нанесен по аэродрому Миргород в Полтавской области. Там российские войска уничтожили стоянку украинской авиационной техники.

Ранее сообщалось, что военные российской группировки «Днепр» за сутки уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ под Херсоном. В островной зоне также ликвидирована позиция украинских войск, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации армии Украины с 12 солдатами, еще семь ранены и три машины выведены из строя.

До этого стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В Минобороны отметили, что по случаю 105-й годовщины военной разведки страны решили продемонстрировать кадры работы роты разведки в зоне проведения специальной военной операции.