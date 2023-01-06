ВС РФ и НМ ДНР ликвидировали до роты личного состава ВСУ

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За прошедшие сутки ВС РФ совместно с подразделениями ДНР ликвидировали около роты бойцов ВСУ, а также вывели из строя гаубицу Д-30 и 12 единиц бронетехники, сообщили в Telegram-канале Народной милиции республики. Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад вооружения украинской армии.

Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: ОДНА гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава, — сказано в отчете НМ ДНР.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ ликвидировали более 55 экстремистов «миротворческого батальона имени Шейха Мансура» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в том же районе российские войска вывели из строя шесть единиц бронетехники и автомобилей противника.

До этого Конашенков рассказал о том, что российские военные продолжают наступление на Донецком направлении. По его словам, всего за сутки на этом направлении были убиты более 100 украинских военнослужащих. Также были уничтожены танк, четыре бронированные машины и пять автомобилей.