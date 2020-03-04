https://static.news.ru/photo/ed7acdd2-5d9e-11ea-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иск с требованием признать незаконным распоряжение президента России Владимира Путина о возложении ответственности за подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию на Центризбирком и нижестоящие избирательные комиссии не принят к рассмотрению Верховным судом.

Исковое заявление было подано членом УИК № 2566 (московский район Дорогомилово) Александром Артемьевым, в нём говорилось, что распоряжение об участии в подготовке голосования региональных избиркомов и нижестоящих комиссий (ТИКов и УИКов) противоречит действующему законодательству, согласно которому избиркомы организуют только выборы и референдумы и не имеют отношения к общероссийскому голосованию, пишет «Коммерсант».

Система избирательных комиссий представляет собой отдельную ветвь государственной власти, и президент не вправе, не компетентен и не уполномочен давать какие-либо распоряжения избирательным комиссиям, — считает Артемьев.

Иск поступил к судье ВС Николаю Романенкову 2 марта, тогда же судья отказался его рассматривать. Член УИК намерен обжаловать это решение 4 марта.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин прописал порядок, в котором будут вступать в силу предложенные им поправки в Конституцию РФ. Эту процедуру он предусмотрел в третьей поправке к законопроекту.