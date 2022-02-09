ВС напомнил покупателям о праве критиковать товары в комментариях в Сети

Суды Российской Федерации признали за покупателем право оставлять негативные комментарии в Сети для поставщика товара, отметил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По его словам, негативные отзывы потребителя в адрес поставщика не могут быть основанием для отказа в договоре, сообщило РИА Новости.

Ярким примером случая расторжения договора между клиентом и продавцом услуг служит аннулирование абонемента в спортзал для женщины, которая оставила о нём негативный отзыв. Спор дошёл до Верховного суда, который встал на сторону женщины и постановил восстановить абонемент. Случай был включён в обзор практики, которым должны руководствоваться суды.

Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора, — отметил председатель верховной инстанции на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он добавил, что российские суды удовлетворяют 80% жалоб граждан на поставщиков услуг в рамках защиты прав потребителей.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, который бы защищал права покупателей электронных площадок торговли. Тем временем правительство готовит комплексный проект закона о правилах онлайн-торговли, борьбе с утечкой персональных данных и мошенничеством.