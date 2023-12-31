«Произошел перелом в сознании»: Гусев о Пугачевой, Ивлеевой, «Слове пацана»

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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев дал интервью NEWS.ru. Он назвал три судьбоносных события для России и потребовал от руководителей федеральных каналов убрать из новогодних эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту.

«Главные события года — выдвижение Путина и поворот на Восток»

— Какие три события уходящего года вы считаете наиболее важными для нашей страны?

— Во-первых, выдвижение в качестве кандидата в президенты Владимира Путина. Это решение, с одной стороны, большинства граждан нашей страны, с другой стороны, это решение также нашей партии. (СРЗП поддержала кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах. — NEWS.ru). Понимая, что другие партии будут работать на себя [выдвинут своих кандидатов], мы сделали иной выбор.

Событие номер два — разворот нашей российской политики. Мы последние 30 лет жили, ориентируясь только на Запад. И теперь, поняв, что Запад относится к нам потребительски, приняли решение более крепко дружить с Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

Это означает наше внутреннее признание нашего же суверенитета, значимости в мире, того, что мы не просто плетемся в хвосте западной политики и являемся частью Запада. Нет, мы являемся частью всего мира. И форумы, которые прошли у нас в России, — «Россия и Африка», «Россия и Южная Америка» — и поездки в Китай Путина, председателя правительства, нашей парламентской делегации — звенья этой цепи. Результат этих событий будет проявляться с каждым годом все больше.

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин с участниками форума «Россия и Африка»

Кого можно назвать человеком 2023 года

— Какие еще важные события хотите отметить?

— Третье важное судьбоносное событие: грядущий 2024 год объявлен Годом семьи в России. Кстати, это идея руководителя нашей партии Сергея Михайловича Миронова. В свой день рождения 14 февраля 2023 года на встрече с президентом он предложил объявить год многодетной семьи. В итоге решили, видимо, не ущемлять «малодетных». Я уверен, что в следующем году будет уделяться максимальное внимание поддержке многодетных семей — увеличению выплат, материнской зарплаты и другим инициативам.

— Кого вы бы назвали человеком года и почему?

— Топ 1 — Владимир Путин: не сдает позиции и принимает на себя всю ответственность. Топ 2 — Си Цзиньпин. Несмотря на давление, которое на него оказывают, остается верен договоренностям с Путиным и с Россией.

Также человек года — это волонтер. Все волонтеры, которые работают в зоне СВО, должны быть приравнены к участникам боевых действий. Те, кто ездит на передовую, помогает нашим ребятам, должны получать те же льготы. И это тоже настоящие герои. Как и их семьи, которые принимают [необходимость присутствия волонтеров в зоне СВО], понимают и так живут. Помогать семьям волонтеров и военных — главная работа депутатов, в том числе в следующем году.

Человеком года назову также Захара Прилепина. Выстоял после покушения, встал на ноги и вернулся в строй. Большой внутренний человеческий подвиг, что он сумел через это пройти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Захар Прилепин

— Кого из коллег-политиков вы назвали бы самыми эффективными в уходящем году и почему?

— Давайте правительство отметим. Мы, конечно, оппозиционная партия и часто не согласны с решениями правительства. Но правительство очень оперативно и быстро сейчас реагирует на возникающие вызовы. Мишустин в первую очередь.

Также назовем Гладкова — губернатора Белгородской области. Фактически он является генералом — кроме ответственности губернаторской еще и военная ответственность за безопасность людей. Это в принципе касается всех губернаторов приграничных территорий, но Белгородской области достается больше всех.

Среди эффективных депутатов хочу отметить Яну Лантратову. Она ведет большую работу, связанную с социальной помощью мобилизованным. Мэр Москвы Сергей Собянин — эффективный политик. Ему удалось сделать так, что москвичи почти не почувствовали тех изменений, которые произошли в стране за последние два года.

Ни прилеты беспилотников не нарушили жизнь города, ни экономические санкции, от которых Москва сильно пострадала, — туризм рухнул, торговля, рестораны. Он смог сохранить обычную комфортную жизнь москвичей, конечно, это заслуга.

О возвращении Орбакайте и вечеринке Ивлеевой

— Одним из обсуждаемых событий уходящего года стало возвращение в новогодние огоньки некоторых артистов, которые ранее покинули Россию. Например, Кристина Орбакайте. Что вы об этом думаете?

— У каждого могут быть заблуждения. Время непростое, люди дают слабину. Если человек уехал и начинает свою страну ругать, ему наплевать на бывших соотечественников, тогда и нам на него наплевать. Но если человек колеблется или осознал свою неправоту, покаялся, вернулся, то надо прощать. Надо относиться по-христански.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Ну а «колеблющихся и покаявшихся» я призываю отправиться с концертами в Донбасс. Дайте концерты в Херсоне, Запорожье, Мелитополе.... Там люди ждут. В Луганске летом открыли цирк, очередь была на месяц. Я видел, как после общения с народным артистом России Владимиром Александровичем Стекловым — мы с ним вместе выезжали в Луганск — светлели лица людей. Поезжайте и вы, представители шоу-бизнеса, порадуйте дончан и военных. Но, к сожалению, многие «звезды» рвутся только в города-миллионники — денег заработать.

Что же касается телеэфиров, я считаю, если артист не озвучил свою четкую гражданскую позицию, то на телевидении его не должно быть.

— Но телеканалы приглашают. Не сама же Орбакайте приехала — ее позвали.

— Это ошибка руководства канала, я считаю. Нужен разговор с руководством канала — товарищеский, честный.

— После нашумевшей вечеринки у Анастасии Ивлеевой вы написали запрос на федеральные каналы с предложением убрать из новогодних эфиров артистов, которые участвовали в скандальном мероприятии. Как считаете, уберут?

— Ну вот и узнаем в праздники.

Ситуация в целом, конечно, парадоксальная, что российские артисты — пугачевы, макаревичи (Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов), галкины (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и многие другие кумиры — оказались не с народом. Даже если никуда не уехали, а продолжают оставаться в России, они все равно «не наши», «не с нами». Все остальные уже поняли, что нельзя жить так, как жили раньше. А эти продолжают жить по-прежнему. И это тоже важное событие, которого мы еще не осознали.

Так называемые властители дум в конечном счете либо останутся с народом, в широком смысле слова, и действительно будут народными артистами. Либо на них плюнут и забудут навсегда. Вот этот большой перелом в нашем сознании для меня тоже итог года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«„Слово пацана“ подробно рассказывает о том, чего делать не нужно»

— Нашумевший сериал «Слово пацана» жители Казани тоже расценили как культурную диверсию. Что вы об этом думаете?

— Я этот сериал смотрел как документальное кино. Потому что в середине 80-х я был как раз подростком и жил в Екатеринбурге. И на моей родине, как в большинстве российских городов, происходило то же самое. Просто Казань и Набережные Челны были самыми жестокими в плане подростковой преступности.

Те, кто попадал в группировки, либо пошли в тюрьмы, либо не дожили даже до середины 90-х и погибли. Выжили только те, кто сумел из банд выпрыгнуть. Этот фильм очень подробно рассказывает, о том, чего делать не нужно. И еще показывает, что ни у кого из героев не было нормальных отношений с родителями. Об этом и надо говорить в контексте: всё зависит от родителей.

Для меня фильм классный. И снят современным киноязыком, очень доходчиво, показана вся гниль среды, которая захватила умы наших подростков в конце 1980-х. Блестящий прекрасный фильм. Молодец режиссер, и продюсер, и актеры. Я бы обязательно показывал подросткам. Но обязательно с разъяснениями: так нельзя, потому что вот к чему в итоге приводит.

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