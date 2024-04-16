«Времени было мало»: военный медик закрыл собой солдат от удара дрона Коц: военный медик закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Механик-водитель медвзвода Михаил Торгашев спас пятерых солдат, закрыв их собой от удара дрона, рассказал военный корреспондент Александр Коц в материале для KP.RU. Это произошло 5 апреля, когда группа медика попала под обстрел во время эвакуации раненых из Бердычей. Военных атаковал FPV-дрон.

Времени на принятие решения было мало. Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили благодаря подвигу механика-водителя, — отметил Коц.

По словам Коца, Торгашев отправился на СВО добровольцем в начале этого года. У военного медика остались три дочки и один сын. Его посмертно представили к званию Героя России.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что майор закрыл собой рядового, который во время учений на полигоне в Ногинске попал гранатой в бруствер — земляную насыпь на наружной стороне окопа. По данным канала, офицер получил ранения, его госпитализировали.

В Министерстве обороны России также рассказали, что ефрейтор Павел Янков закрыл собой других бойцов, когда в окоп прилетел украинский дрон-камикадзе. Всем удалось выжить.