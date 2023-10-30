«Враги играют на эмоциях»: каковы последствия штурма аэропорта Махачкалы Юрист Хаминский: участникам штурма аэропорта Махачкалы может грозить до 15 лет

Фото: AP/TASS

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

29 октября в Дагестане толпа штурмовала аэропорт «Уйташ», чтобы встретить евреев, которые летели из Израиля. Митингующие вступили в столкновения с полицией, атаковали самолеты не взлетной полосе и нанесли воздушной гавани ущерб в несколько миллионов рублей. Что известно о нападении и его организации, что об акции сказали власти и религиозные общины и как в дальнейшем будут пресекаться такие мероприятия — в материале NEWS.ru

Что произошло в аэропорту Махачкалы

29 октября в дагестанских телеграмм-каналах начала распространятся информация, что в аэропорт Махачкалы «Уйташ» направляется самолет из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Вскоре в социальных сетях появились призывы к жителям республики приехать на место и заставить «беженцев» на камеру осудить сионизм и политику Израиля в секторе Газа.

Более тысячи участников акции блокировали все дороги из аэропорта и досматривали проезжающие автомобили в поисках приезжих, требуя, чтобы они показали свой паспорт и доказали, что они не евреи. Также толпа бросала камни в полицейских и разгромила полицейскую машину. В результате столкновений пострадали десять человек, двое оказались в крайне тяжелом состоянии. В Махачкалинском аэропорту заявили, что один из полицейских, скончался от полученного ранения, но Минздрав республики опроверг эту новость. Смерть одного из полицейских при исполнении существенно бы повысила чрезвычайность ситуации.

Чтобы успокоить разгневанных жителей республики, в воздушную гавань прибыли министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов, но толпа не прислушалась к их призывам прекратить беспорядки.

Когда часть митингующих выбежала на взлетно-посадочную полосу и начала штурмовать самолеты, пытаясь проникнуть в них через иллюминаторы, в аэропорт прибыл спецназ, который урегулировал ситуацию.

По данным директора аэропорта Саида Рамазанова, общий ущерб от беспорядков предварительно оценивается в несколько миллионов рублей. Пострадало оборудование и объекты инфраструктуры.

Фото: Шамиль Магомедов/CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/Wikimedia Commons Аэропорт Махачкалы «Уйташ»

Чем все закончилось, что будет с участниками акции

Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Управление МВД по Дагестану отчиталось, что установило более 150 активных участников беспорядков и уже задержало 60 человек.

Юрист Александр Хаминский сказал NEWS.ru, что участников беспорядков могут обвинить по целому ряду статей УК.

«Основной состав совершенных деяний предусмотрен ст. 212 Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за участие в массовых беспорядках в виде лишения свободы сроком до восьми лет, за организацию — до 15 лет, за призывы — до двух лет», — сообщил юрист.

Хаминский добавил, что возбуждение вражды и ненависти может являться самостоятельным составом и в зависимости от квалифицирующих признаков, согласно ст. 282 УК РФ, наказание составит до шести лет колонии. Также протестующие могут быть привлечены к ответственности за умышленное повреждение имущества или хулиганство — за это им грозит до семи лет тюрьмы.

«Через статью 30 УК РФ виновных можно привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство к убийству, нанесению тяжких телесных повреждений, а также к совершению террористических актов», — резюмировал юрист.

Фото: AP/TASS Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Как на события в Махачкале отреагировал Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы были спровоцированы извне. По его словам, недруги России пытаются воспользоваться ситуацией и провоцируют людей в Дагестане на фоне новостей из Палестины, где расширяется военная операция Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. <...> Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, первые сообщения о том, что беженцы из Израиля прибудут в Махачкалу, появились 11 октября в дагестанских телеграм-каналах, примерно через неделю после начала эскалации в Газе. Среди прочих в эту информационную кампанию был вовлечен канал «Утро Дагестана», который ранее провоцировал беспорядки в республике в ходе частичной мобилизации России в прошлом году. В конце лета 2023 года администратора и модераторов чата задержали. При этом еще несколько подозреваемых скрываются за границей.

Telegram-канал «Война с фейками» сообщил, что провокации в Дагестане были организованы украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО) с помощью Telegram-каналов, входящих в сетку сбежавшего из РФ на Украину журналиста Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Песков также объявил, что российский президент Владимир Путин вечером 30 октября проведет совещание по событиям в Махачкале. Ожидается, что в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а также главы оборонных ведомств.

«Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор», — сказал Песков.

Фото: Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Как на погром отреагировали власти Дагестана

Глава республики Сергей Меликов призвал дагестанцев не поддаваться на провокации вокруг ситуации в секторе Газа и пресекать попытки расколоть российское общество.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество», — сказал он.

Также он призвал задержанных участников акции отправиться в зону СВО, чтобы «отмыться от позора». При этом отправлять их в зону боев будут только по собственному желанию.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», — резюмировал он.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что в Дагестане не осталось тех, кто равнодушен к событиям в Палестине, но при этом «находятся те, кто провоцирует население и ждет усугубления конфликта».

«Именно этим сейчас занимаются наши враги, играя на наших эмоциях... Я призываю вас, земляки, сохранять спокойствие и помнить, что Дагестан — это многонациональная и многоконфессиональная республика, где всегда царили взаимное уважение и добрососедство», — отметил политик.

Фото: Kremlin.ru Сергей Меликов

Как на события в Махачкале отреагировали в Палестине

Имам мечети из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хельве на юге Ливана Айман аль-Шукайри заявил NEWS.ru, что произошедшее в аэропорту Махачкалы нельзя назвать благим и угодным воле Аллаха. По его словам, происходящее в секторе Газа вызывает у всех мусульман «горькие и раздирающие эмоции», но это не является оправданием для совершения насилия против мирных людей.

«Люди в аэропорту собрались с благими намерениями, но нельзя творить добрые дела, совершая зло, применяя силу против невиновных. Нельзя наказывать простых людей за то, в чем они не виноваты», — сказал он.

Палестинский богослов отметил, что с болью смотрел на флаги Палестины, которые мелькали в аэропорту Махачкалы, и боялся, что евреи, которые непричастны к страданиям людей в Газе, могут пострадать от разъяренной толпы.

«Чем мы тогда отличаемся от сионистского образования, которое сеет эти безумие и жестокость против нашего народа и хочет уничтожить нас до последнего ребенка? Мы — люди мира, люди праведной борьбы. По воле Аллаха мы сможем защитить себя и накажем своих обидчиков, но только тех, кто вершил над нами зло», — заявил имам.

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press Айн аль-Хельве

Как события в Махачкале оценили евреи

29 октября еврейская община России допустила, что в связи с антисемитскими настроениями в Дагестане евреев нужно будет эвакуировать из республики. Представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков сказал, что еврейское население Дагестана боится и есть опасения, что в РФ сейчас для евреев нигде не безопасно.

«Ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: „Ну вы же видите, что вы делаете с их детьми там“. Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот», — заявил он.

Главный раввин России Берл Лазар призвал правоохранительные органы дать жесткий отпор «агрессивным действиям ослепленных ненавистью экстремистов» и напомнил, что отношения между народами в России должны строиться на принципах взаимоуважения.

«У нас в России, слава богу, отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. <...> Давайте же делом докажем, что наши национальные традиции — это традиции взаимопомощи, что наши культуры — это культуры мира, что наши религии — религии праведности и человеколюбия!» — отметил богослов.

30 октября МИД Израиля и канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в совместном заявлении отметили, что следят за развитием событий в Дагестане, и выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат израильтянам и евреям защиту.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — заявили в руководстве еврейского государства.

Фото: Dana Kopel/XinHua/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Сколько в Дагестане евреев, как к ним относятся местные

По данным дагестанского представительства раввината, в республике проживает от 600 до 800 еврейских семей. Жительница Махачкалы Гульнара рассказала NEWS.ru, что большинство жителей Дагестана не испытывают негатива к мирным евреям в республике и понимают, что не все из них поддерживают действия Израиля в секторе Газа.

«В Дагестане исторически проживали горские евреи. Больше всего их в Дербенте, но даже в Махачкале они со мной в школе учились. К ним всегда относились как к полноценным жителям нашего горного края», — сказала она.

По словам Гульнары, многие жители Дагестана «чувствуют боль, горечь и страх» в связи с тем, что произошло. Они опасаются, что участники акции вернутся в родные города и села и объявят масштабную охоту на представителей еврейского народа, вовлекая республику в хаос.

«Нам жалко наших евреев, многие из которых ни в чем не виноваты, жалко и простых ребят, которые искренне хотят выразить поддержку жителям Газы, но поддаются толпе и рискуют навсегда покалечить свою и чужую жизнь», — резюмировала она.

Как будут пресекать новые беспорядки на религиозной почве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал NEWS.ru, что власти должны активнее работать с молодежью, чтобы не допустить беспорядков вроде тех, что произошли в аэропорту.

«Нужно общаться с молодежью и отвечать на вызовы, вбросы и провокации, которые появляются в социальных сетях. Тысячи работников на Западе и Украине работают в огромных центрах против России, выискивают слабые места, влияют на мозги молодых людей. То, что произошло в Дагестане, может произойти и в другом месте, когда используют межнациональные, межрелигиозные отношения, — рассказал политик.

Он отметил, что большинство мероприятий в сфере молодежной политики проводятся исключительно для отчетности. По его мнению, Федеральное агентство по делам национальностей должно создать структуры в федеральных округах, чтобы они работали «на земле», а не в Москве.

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