Враг рвется через границу РФ, потери огромные. Где будет главный удар ВСУ?

Фото: МО Украины

С самого начала недели ВСУ не оставляют попыток прорваться через российскую границу в районе Белгородской области. ВС РФ отражают атаки противника, но, по мнению военкоров, главный удар может ждать впереди, а сейчас враг старается прощупать участки и измотать наших военных. Что происходит на границе Белгородской области, что задумала Украина в дни проведения выборов президента России? Когда и как ВСУ активизировали атаки на приграничье? Хроника нападений и прогноз на будущее — в обзоре NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Россию 12 марта

Атаки ВСУ на территорию России и попытки ДРГ Украины прорваться через границу резко активизировались 12 марта. В результате падения БПЛА ВСУ на здание администрации Белгорода 12 марта был поврежден фасад строения и выбиты окна, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Два человека пострадали.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Также Гладков рассказал, что под обстрел попал и Белгородский район, а силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

«К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести», — пояснил губернатор.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых зафиксированы последствия удара украинского БПЛА по магазину в Белгороде. На видео также слышны выстрелы — дрон пытались сбить стрелковым оружием. После падения беспилотника раздался громкий взрыв и начался пожар.

«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — рассказал Вячеслав Гладков.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области.

«Около трех часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены.

По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — добавили в ведомстве.

Министерство обороны России заявило, что российскими военными и пограничниками ликвидированы 234 украинских диверсанта, которые во вторник попытались организовать прорыв в Белгородскую и Курскую области.

«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы «Западной» группировки войск и пограничной службы ФСБ украинские диверсионные формирования были отброшены.

Что произошло на границе РФ 13 марта

13 марта атаки ВСУ продолжились. Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над Белгородской областью. Один БПЛА врезался в здание горадминистрации в Белгороде. В результате налета пострадали два человека. Одна женщина получила осколочные ранения, другая — контузию.

Еще один дрон влетел в торговый объект в областном центре. В результате осколками посекло фасад здания, в окнах выбило стекла. По информации SHOT, беспилотник упал на крышу ТЦ «Вокзальный». В Минобороны не комментировали эту информацию.

Утром 13 марта ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что атаке БПЛА подверглось здание управления ФСБ в Белгороде. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Еще один беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в областном центре. Само здание, а также прилегающие к нему образовательные учреждения получили повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Также дроны ВСУ нанесли удары по нефтезаводу в Рязанской области, в результате чего на нем произошел пожар.

«В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале.

По сообщению Telegram-канала SHOT, предприятие атаковали четыре дрона. Канал отмечает, что двое сотрудников «Рязаньнефтепродукта» получили осколочные ранения. Они были госпитализированы. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за одну ночь средства ПВО сбили более 30 беспилотников ВСУ.

В Воронеже ряд жилых домов и инфраструктурных объектов получили повреждения в результате атак дронов. Например, в Бутурлиновском районе под обстрел попала трансформаторная подстанция, а в Советском районе — магазин. Обломки сбитых дронов упали на территории Юго-Западного рынка Воронежа.

Всего в ночь на 13 марта российские средства ПВО перехватили или уничтожили 58 украинских беспилотников над шестью регионами страны, сообщило Минобороны РФ. В частности, один БПЛА был сбит в Киришском районе Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, дрон направлялся в сторону нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ).

«Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — написал глава региона в Telegram-канале.

Утром 13 марта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о риске прилетов БПЛА. По его словам, местные власти получили информацию о возможных прилетах дронов в районе Липецка и Липецкого района.

Воздушная тревога действовала примерно час — до 07:00 мск, после чего ее отменили. Информации об ударах, работе средств ПВО и пострадавших не поступало.

Беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать Брянскую область утром 13 марта. По словам губернатора Александра Богомаза, средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над Клинцовским, Унечским и Стародубским районами. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Также в Брянской области была предотвращена серия терактов. По данным Telegram-канала Baza, 22-летний россиянин собирался подорвать отделение «Газпроммежрегионгаза» и здание «Брянскэнерго». Как сообщает канал, утром 12 марта охранник здания на Советской улице заметил, как молодой человек оставил пакет, сфотографировал его и ушел. Внутри пакета оказалась бомба, замаскированная под банку с краской.

Охранник обратился в правоохранительные органы. К этому времени подозреваемый уже выехал в сторону Калужской области. Его задержали в Кирове. На допросе россиянин признался, что около четырех месяцев назад его завербовали украинские спецслужбы. Ему обещали выплатить 180 тысяч рублей за выполнение задания.

Хроника событий на российской границе 14 марта

Как сообщал Telegram-канал Readovka, 14 марта украинская ДРГ могла прорваться в село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области.

«Украинские диверсанты, неся огромные потери, смогли прорваться в Белгородскую область в районе Козинки в Грайворонском районе. Сейчас их планомерно уничтожает русская армия», — пишет источник.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО». По данным ресурса, российские войска смогли выбить диверсантов из населенного пункта.

«Сообщается, что наши войска в эти минуты начали массированный артиллерийский удар по району Козинки. Наши войска готовятся выбивать прорвавшихся диверсантов противника», — пишет Telegram-канал.

Также о попытке прорыва украинской ДРГ в районе Козинки сообщает военкор Юрий Котенок. По его данным, диверсанты пытаются закрепиться при помощи вертолетного десанта.

«Предварительно, противник пошел на высадку вертолетного десанта с целью закрепления в районе населенного пункта Козинка», — пишет Котенок в своем Telegram-канале.

О попытке ВСУ высадить вертолетный десант также сообщил военный эксперт Кирилл Федоров.

«Техникой пройти не получается, пробуют зайти при помощи своей немногочисленной авиации», — отметил он в Telegram-канале.

Telegram-канал «МИГ России» написал, что перспектив у украинских войск в этой ситуации нет.

«Речь идет о боестолкновениях либо на самой линии государственной границы (подступы к Сподарюшино), либо в глубине максимум до 2 километров от нее (пустырь за Козинкой, где сел украинский вертолет). Разумеется, никаких военных перспектив у этих вэсэушных „движений“ нет. Задача — телевизионная картинка со срывом выборов в отдельно взятом приграничном селе. Ради этого оставшихся в живых террористов РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) даже подвезут, если надо», — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации нет. Минобороны России и другие ведомства эти данные пока не комментировали.

Telegram-канал WarGonzo писал, что Украина продолжает посылать личный состав и технику к границам Курской и Белгородской областей, нанося удары по территории РФ с помощью средств дальнего поражения.

В Белгородской области число пострадавших в результате атаки ВСУ мирных жителей возросло до 19, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, два человека погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

«В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — говорится в сообщении главы региона.

14 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. По данным ведомства, также была уничтожена военная техника противника, в том числе пять танков и три самоходные реактивные установки.

«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения», — говорится в сообщении.

Три причины усилившихся атак ВСУ на РФ

Президент Владимир Путин заявил, что главная цель попыток ВСУ атаковать регионы России — сорвать выборы главы государства в стране либо помешать их проведению. По его мнению, другая задача Киева — производимый информационный эффект. Президент России добавил, что ВСУ атакуют российские регионы на фоне собственных неудач на поле боя.

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru также назвал одной из ключевых целей атак ВСУ вмешательство в выборы главы РФ, а также создание ощущения небезопасности.

«Владимир Путин четко назвал основные причины, почему ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. Прежде всего они хотят вмешаться в выборы в России. Путин также сказал, что они хотят помешать волеизъявлению граждан. Они хотят, во-первых, напугать часть людей, чтобы они не пошли на избирательные участки из-за страха терактов. Во-вторых, они хотят снизить уровень поддержки президента, чтобы продемонстрировать, что при Путине якобы нет достаточной безопасности», — заявил Марков.

Он считает, что атаки на Курскую и Белгородскую области должны стимулировать надеющуюся на протест сеть союзников Запада, которые есть в России. Политолог указал, что ВСУ хотят информационно прикрыть собственные провалы. Аналитик также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский хочет повлиять на будущие решения Запада.

«Третья причина состоит в том, что они таким образом готовятся к переговорам о перемирии, пытаясь показать свои военные возможности, способность наступать. Они говорят, что в обмен на то, что Россия выведет свои войска, они не будут атаковать Курскую и Белгородскую области. Это попытка усиления переговорных позиций», — сказал Марков.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также заявил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом военкор отметил, что российские силы отражают атаки.

Что будет дальше на границе Белгородской области и в других регионах РФ

Российский военкор Александр Коц поделился в своем Telegram-канале предчувствием того, что «противник пока не показал всю сил, и все эти дни они проводят разведку боем на разных участках государственной границы в поисках бреши, в которую могут политься основные силы».

«Пока это тонкое место ему найти не удалось. Но это уже не просто диверсия. Это масштабная военная операция, военный смысл которой даже не стоит пытаться разгадать. Его нет, но это слабое утешение для жителей приграничных районов, которые вынуждены сейчас покидать свои дома. Враг подтаскивает подкрепления в надежде измотать нас на одном участке границы. Но наши парни героически сдерживают этот натиск, нанося огромные потери противнику», — написал Коц.

Военкор опубликовал в своем канале рассказ знакомого военного медика о последних событиях:

«Жарко, Саша, жарко. Мужики бьются по-настоящему. Легко раненые отказываются от госпитализации, остаются в бою. <...> И прут. Их опять крошим. Арта, авиация, танки, пехота, работают отлично, не дают подойти. Но прут — как будто под чем-то. Вообще тут пример мужества и отваги. Нет ни одного пятисотого, кто придумал себе болезнь и т.д. Все стоят на позициях. Под вечер стихает и ночь, но рано утром опять будут делать попытки... Опять крошить будем...»

Военкор Александр Симонов в своем канале «Позывной Брюс» согласился с коллегой.

«Да, Саш, полностью с тобой согласен. Все это видится именно как разведка боем. Основной удар, вероятно, нас еще ждет. Но мне с мест парни тоже сообщают, что все стоят насмерть и у противника просто огромные потери. Это прям факт. Особенно, кстати, хвалят погранцов и наше ПВО. Несмотря на то, что по Белгородчине все-таки долетает, ПВОшники, учитывая все обстоятельства, небо закрывают на пять с плюсом. Не пройдет там противник. Не пройдет», — заверил военкор.

Он призвал россиян «держать за всех наших парней кулаки, они своей грудью границу закрыли и держат».

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