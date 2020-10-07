Врачи оценили необходимость повторного закрытия границ РФ из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d6b5d3e6-0887-11eb-84b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие границ России с другими государствами сейчас нецелесообразно, так как международные контакты уже не повлияют на рост заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал 7 октября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

По словам эксперта, приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию в РФ. Он назвал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в данное время очень серьёзным.

Смысла в закрытии границ не вижу никакого. Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас, — рассказал ТАСС Лукашев.

Он добавил, что правильнее будет закрыть границы между российскими регионами, так как путешествия по стране сейчас опасны и могут вызвать скачки заражений.

Это зависит от того, какую стратегию выбирает регион. Если в нём заболеваемость низкая, намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то ограничение пассажиропотока может помочь сильно замедлить рост заболеваемости, — пояснил инфекционист.

По его словам, также нужно соблюдать меры безопасности и не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Аналогичного мнения о закрытии границ придерживается и главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он считает, что ограничение международного сообщения не требуется.

Ранее стало известно, что федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не планирует принимать решения о прекращении авиационного сообщения с другими странами и закрытии границ России.

Между тем закрытие границ из-за роста числа выявляемых случаев COVID-19 допустили в Совфеде. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 граждан погибли, а почти 999,3 выздоровели, писал NEWS.ru.