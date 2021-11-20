Врач сообщил, что Хлебниковой требуется плазма крови

Хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов сообщил, что пострадавшей в ходе пожара певице Марине Хлебниковой требуется плазма крови. У артистки, по словам врачей, наблюдается большая крово- и лимфопотеря, сообщает Пятый канал.

У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки... Плазму нужно восстанавливать, электролиты, — приводит слова эксперта издание. Специалист отметил, что группа крови, используемая для лечения, значения не имеет.

Необходимая для лечения плазма будет проходить определённый контроль специалистами центра. При этом группа крови значения не имеет, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться.

Ранее хирург Андрей Шестаков рассказал , что пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова получила серьёзные травмы лица и тела. Она находится в коме, её лицо серьёзно обгорело.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. На тот момент дома была семья певицы, но пострадала только она одна. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия допускает неисправность электропроводки после ремонта.