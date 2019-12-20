В России начали открываться ёлочные базары. Только в Москве 20 декабря заработали более 280 точек продаж. Для большинства жителей страны ель, живая или искусственная, — неотъемлемый атрибут Нового года и Рождества. Кому-то она помогает погрузиться в позитивные эмоции и усилить ощущения предстоящих праздников, кто-то покупает дерево на радость детям, а для кого-то это уже просто привычка или дань традиции.
Между тем врачи предупреждают — установленная дома новогодняя ель может спровоцировать у некоторых людей проблемы со здоровьем. А именно — аллергическую реакцию.
Как рассказал NEWS.ru аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, аллергия на живую ель случается редко. При этом риск возникновения недуга от искусственного дерева выше. В этом случае его может вызывать некачественный пластик, пояснил медик.
Надо сказать, что аллергия на хвойные деревья бывает, правда, достаточно редко. Если сравнивать искусственную ёлку и натуральную, более вероятно получить аллергическую реакцию на искусственную ёлку. Особенно низкого качества. Это значительно более реально. Мало того что они и сами обладают аллергенными характеристиками, там ещё и неспецифическое раздражение [может быть]. То есть тут накладываются два механизма.
В качестве симптомов аллергии на живую ёлку выступает классический поллиноз, выделения из носа. Из-за искусственного дерева могут появиться те же проблемы, а также крапивница. Последняя возникает при поступлении аллергенов и через дыхательные пути.
По словам Щепеляева, аллергеном могут выступить не только ёлки. Так, чувство одышки и нехватки воздуха способен вызвать ароматизатор с хвойным запахом, который используется для обрызгивания искусственного дерева.
Альтернативой ели специалист назвал сосну, которая принесёт пользу людям с хроническими лёгочными патологиями, например, с обструктивным бронхитом.
Стоит отметить, что эксперты Роскачества выявили формальдегид в четырёх из семи проверенных искусственных ёлках стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей. В ходе первого замера его обнаружили в ёлках «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara и «Тоскана». По истечении трёх недель продукцию снова проверили — формальдегид «исчез» из образца от «Адели». В связи с этим Роскачество советует проветривать праздничную покупку на открытом воздухе и вымыть её перед сборкой.
Живая ёлка экологичнее искусственной, отметил в разговоре с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. К тому же производство ненастоящего дерева затратно: в этом деле задействуют значительные процессы, включая химические.
Однако, по его словам, лучшим вариантом будет купить не срубленную взрослую ёлку, а небольшую в горшке.
Настоящая живая ёлка — это, конечно, очень здорово. Очень хорошо, если эти ёлки продаются в каком-то из городов. Обычно это ёлки, которые растут в тех местах, которые необходимо очищать, — энергомостах и так далее. Плюс сейчас целые плантации ёлок продают под Новый год. Я бы предпочёл, скажем так, ёлку в горшочке. То есть ёлку, которую можно потом пересадить.
Он добавил, что пересаженное из горшка дерево в последующем принесёт пользу экологии.
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