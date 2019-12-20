В России начали открываться ёлочные базары. Только в Москве 20 декабря заработали более 280 точек продаж. Для большинства жителей страны ель, живая или искусственная, — неотъемлемый атрибут Нового года и Рождества. Кому-то она помогает погрузиться в позитивные эмоции и усилить ощущения предстоящих праздников, кто-то покупает дерево на радость детям, а для кого-то это уже просто привычка или дань традиции.

Между тем врачи предупреждают — установленная дома новогодняя ель может спровоцировать у некоторых людей проблемы со здоровьем. А именно — аллергическую реакцию.

Как рассказал NEWS.ru аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, аллергия на живую ель случается редко. При этом риск возникновения недуга от искусственного дерева выше. В этом случае его может вызывать некачественный пластик, пояснил медик.

Надо сказать, что аллергия на хвойные деревья бывает, правда, достаточно редко. Если сравнивать искусственную ёлку и натуральную, более вероятно получить аллергическую реакцию на искусственную ёлку. Особенно низкого качества. Это значительно более реально. Мало того что они и сами обладают аллергенными характеристиками, там ещё и неспецифическое раздражение [может быть]. То есть тут накладываются два механизма. Даниил Щепеляев аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

В качестве симптомов аллергии на живую ёлку выступает классический поллиноз, выделения из носа. Из-за искусственного дерева могут появиться те же проблемы, а также крапивница. Последняя возникает при поступлении аллергенов и через дыхательные пути.

По словам Щепеляева, аллергеном могут выступить не только ёлки. Так, чувство одышки и нехватки воздуха способен вызвать ароматизатор с хвойным запахом, который используется для обрызгивания искусственного дерева.

Альтернативой ели специалист назвал сосну, которая принесёт пользу людям с хроническими лёгочными патологиями, например, с обструктивным бронхитом.

Стоит отметить, что эксперты Роскачества выявили формальдегид в четырёх из семи проверенных искусственных ёлках стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей. В ходе первого замера его обнаружили в ёлках «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara и «Тоскана». По истечении трёх недель продукцию снова проверили — формальдегид «исчез» из образца от «Адели». В связи с этим Роскачество советует проветривать праздничную покупку на открытом воздухе и вымыть её перед сборкой.

Живая ёлка экологичнее искусственной, отметил в разговоре с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. К тому же производство ненастоящего дерева затратно: в этом деле задействуют значительные процессы, включая химические.

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Однако, по его словам, лучшим вариантом будет купить не срубленную взрослую ёлку, а небольшую в горшке.

Настоящая живая ёлка — это, конечно, очень здорово. Очень хорошо, если эти ёлки продаются в каком-то из городов. Обычно это ёлки, которые растут в тех местах, которые необходимо очищать, — энергомостах и так далее. Плюс сейчас целые плантации ёлок продают под Новый год. Я бы предпочёл, скажем так, ёлку в горшочке. То есть ёлку, которую можно потом пересадить. Андрей Нагибин председатель Правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» председатель Правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль»

Он добавил, что пересаженное из горшка дерево в последующем принесёт пользу экологии.