Врач рассказал о связи заболевания раком с группой крови человека

Риск онкологического заболевания включает в себя множество факторов. Однако нельзя утверждать, что носители какой-то определённой группы крови подвержены болезни наиболее сильно. Об этом «Известиям» рассказал врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил , что сейчас отсутствует чёткая доказательная база, которая бы подтвердила прямую связь риска развития онкогематологических и онкологических заболеваний с группами крови. По словам Серякова, на данный момент исследователи так и не пришли к единой точке зрения о том, носители каких групп крови более подвержены онкологическим заболеваниям.

Он уточнил, что на развитие онкопатологии влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, вредные факторы внешней среды, нездоровый образ жизни, курение, употребление алкоголя, ожирение, воздействие химически вредных веществ на производстве, в быту и дома.

Ранее сообщалось, что отказ от конкретных продуктов питания не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях даже увеличивает. Избежать развития болезни поможет только комплексный подход к здоровью.

Кроме того, немецкие учёные обнародовали исследование, согласно которому неправильный образ жизни и злоупотребление пятью продуктами, в числе которых красное мясо, колбаса, молоко, сахар и алкоголь, повышают риск развития рака.