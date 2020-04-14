Врач назвала метод определения пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавируса можно определить по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришла заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Скажем, вчера у нас, это, конечно, очень условно, было 185 случаев, а завтра 180 и послезавтра снова 180 — в прогностическом плане это хороший момент, — заявила она.
Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения. При такой динамике можно говорить о выходе на плато заболеваемости.
По состоянию на 14 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 1470 пациентам. Скончались 148 человек.
Как ранее информировал NEWS.ru, у тысячи новых пациентов с коронавирусом в РФ нет симптомов заболевания.
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