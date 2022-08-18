Врач назвал идею «Магнита» о продаже просрочки опасной

Просроченные корма для животных опасны, так как могут обладать канцерогенными свойствами и содержать плесень, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью «Ридусу». По словам эксперта, ветеринарное сообщество выступает категорически против идеи магазинов сети «Магнит» продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.

Просроченные продукты живого происхождения, жиры, например, приобретают канцерогенные свойства. Опять же, плесень, бактериальная обсемененность и так далее. Даже если корм немного просрочен, мы, ветеринарные врачи, говорим — категорически нет, — объясняет эксперт.

Даже корма животного происхождения с нормальным сроком годности бывают не очень хорошего качества, продолжает ветеринарный врач. И дело не в плохом производстве, а в халатности при логистических операциях.