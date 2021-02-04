Врач, лечивший Навального после отравления, умер на операции

Омский врач Сергей Максимишин, лечивший оппозиционера Алексея Навального после его отравления, умер в рабочее время в собственной операционной. Об этом сообщает портал NGS55.ru со ссылкой на информацию регионального Минздрава.
Трагедия произошла 4 января. Как
На работе ему стало плохо, коллеги пытались оказать ему первую помощь, но спасти врача не удалось, - рассказали в региональном Минздраве.
Причина смерти врача не указывается. Сообщается, что это не коронавирус. Ему было 55 лет.
В омскую больницу оппозиционер Алексей Навальный был доставлен после того, как ему стало плохо в самолёте. Сергей Максимишин лично никаких комментариев по ситуации не давал. При этом в отчёте берлинской клиники Charite сказано, что политик выжил лишь благодаря оперативной работе омских медиков.
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти, не уточняется.