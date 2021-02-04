Врач, лечивший Навального после отравления, умер на операции

https://static.news.ru/photo/bb35b356-609b-11e9-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Омский врач Сергей Максимишин, лечивший оппозиционера Алексея Навального после его отравления, умер в рабочее время в собственной операционной. Об этом сообщает портал NGS55.ru со ссылкой на информацию регионального Минздрава.

Трагедия произошла 4 января. Как рассказали в Омской городской больнице (БСМП-1), где Максимишин занимал должность заместителя главврача по анестезиологии и реанимации, недавно у мужчины умерли родители, эмоциональна нагрузка могла наложиться на рабочие моменты - и здоровье не выдержало.

На работе ему стало плохо, коллеги пытались оказать ему первую помощь, но спасти врача не удалось, - рассказали в региональном Минздраве.

Причина смерти врача не указывается. Сообщается, что это не коронавирус. Ему было 55 лет.

В омскую больницу оппозиционер Алексей Навальный был доставлен после того, как ему стало плохо в самолёте. Сергей Максимишин лично никаких комментариев по ситуации не давал. При этом в отчёте берлинской клиники Charite сказано, что политик выжил лишь благодаря оперативной работе омских медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти, не уточняется.