Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В медучреждения ЛНР стало поступать больше пациентов с осколочными ранениями вследствие украинских обстрелов, заявил заместитель главного врача одной из больниц региона в беседе с РИА Новости. По его словам, пострадавшие говорят, что не слышали прилетов и не успевали спрятаться.

Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбежек, — рассказал медицинский специалист.

29 января Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения. В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.

В тот же день источник в экстренных службах Херсонской области заявил, что украинские военные выпустили 17 ракет по Новой Каховке. По его словам, в результате обстрела оказались разрушенными здания детского отделения и женской консультации в местном больничном городке.