Впервые на параде Победы: чем хороши бронеавтомобили «Феникс» и «Линза»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Феникс»

На прошедшем 9 мая параде, посвященном 79-й годовщине Победы, по Красной площади впервые проехали бронеавтомобиль «Феникс» и его санитарная модификация «Линза». Оба бронеавтомобиля поступают в российскую армию и уже были замечены в зоне проведения СВО.

Плюсы от импортозамещения

Обе машины построены на базе бронеавтомобиля «Тайфун-К53949» 4×4, разработанного совместно АО «Ремдизель» и КамАЗ в конце десятых годов, после чего их неоднократно демонстрировали на разных выставках.

После того как против России были введены санкции, остро встал вопрос о замене иностранных комплектующих в двигателях Cummins и коробках передач Allison, которые по лицензии выпускались в РФ. Частично эту проблему удалось решить путем импортозамещения комплектующих и покупки некоторых деталей, например топливного насоса высокого давления, в дружественных странах. Как бы то ни было, полностью импортозамещенный бронеавтомобиль, получивший новое имя «Феникс», был представлен на форуме «Армия-2023».

Стоит отметить, что импортозамещение пошло машине на пользу. Во-первых, был увеличен моторесурс двигателя, который уже называется не Cummins, а КамАЗ. А во-вторых, упрощена сборка броневика, что позволило сократить трудоемкость при его изготовлении и снизить цену.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Санитарные бронеавтомобили «Линза» во время военного парада

Спасает солдат

Бронекорпус «Феникса» защищает перевозимый десант от осколков снарядов и от бронебойных пуль калибра 12,7 мм, а специальная противоминная форма днища позволит солдатам пережить подрыв на мине с 8 кг тротила. Машина весит 14,5 тонны, на одной заправке может проехать до 850 километров и на шоссе развивает скорость 100 км/ч.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» получил бронекорпус с немного увеличенной задней частью — это нужно, чтобы перевозить четырех раненых на носилках либо шестерых в сидячем положении. Экипаж машины состоит из трех человек: водителя, фельдшера и санитара. Броня автомобиля позволяет выдержать обстрел бронебойными пулями калибра 7,62×54, то есть «Линза» не пострадает в случае обстрела из пулемета ПКМ или снайперских винтовок СВД, а противоминная защита идентична таковой на «Фениксе». Немаловажным обстоятельством является наличие пневмоподвески, которая делает ход более плавным, что критически важно при транспортировке раненых.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Санитарный бронеавтомобиль «Линза»

Как защитить от дронов

Как показывает опыт СВО, где «Линза» уже принимает участие, для любой бронетехники, будь то танк или бронеавтомобиль, главным врагом на сегодняшний день являются дроны, которые применяются массово и в круглосуточном режиме. Поэтому появление любого бронеавтомобиля без средств защиты вблизи от линии соприкосновения чрезвычайно опасно.

Защитить «Феникс» и «Линзу» можно проверенными способами: установкой комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез», дополнить который надо защитными экранами и решетками. Подобные средства защиты, даже кустарного изготовления, заметно повышают живучесть любой техники, что неоднократно уже было доказано.

Вне всякого сомнения, появление новых бронеавтомобилей позволит не только повысить оперативные возможности подразделений, но и уменьшит потери. И хотя на фронте ценятся любые «колеса», время санитарных ульяновских «буханок» прошло, и на смену им давно требовались новые автомобили. С хорошей бронезащитой, лучшей проходимостью и более функциональные. Все знают плюсы «буханки». Но созданный несколько десятилетий назад автомобиль по определению не может многое из того, на что способна «Линза». Например, иметь в составе экипажа фельдшера, да и раненых в «буханке» перевозилось меньше, не говоря уж про медицинское оборудование.

Истории известно немало случаев, когда многие незаурядные образцы оружия банально «не успевали» на поле боя. В этой связи можно вспомнить английский танк «Центурион» или советский ИС-3, которые «опоздали» всего на пару месяцев и не успели принять участие во Второй мировой войне. А вот санитарный бронеавтомобиль «Линза» появился вовремя.

Конечно, хотелось бы видеть эту машину в зоне СВО в гораздо большем количестве. Впрочем, ничего не мешает нам увеличить выпуск «Линзы», как и броневика «Феникс». Ведь после того как обе машины импортозаместились, их выпуск ничего уже не сдерживает.

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