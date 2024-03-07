Возвращение Асти, фиаско Лель, проклятие в Голливуде: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»/Global Look Press

Певица Анна Асти анонсировала возвращение на российскую сцену после «отмены», ее коллега Катя Лель в несколько раз снизила цены на свои выступления, в США обнаружили фотографию, которая «прокляла» звезд первой величины Голливуда — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Возвращение Анны Асти после «голой» вечеринки

Певица Анна Асти объявила о возвращении на сцену с выступлением на праздничном концерте в Москве 8 марта, сообщается в Telegram-канале артистки. Исполнительница пригласила россиян встретить «самый прекрасный праздник весны» вместе.

Согласно опубликованной Асти афише, вход на мероприятие на ВДНХ будет бесплатным. Вместе с певицей выступят такие музыканты, как Niletto и Леша Свик.

«Какую песню ждешь больше всего?» — обратилась к жителям столицы артистка.

Поклонники певицы с радостью восприняли новость о ее грядущем выступлении, отметив, что скучали по ней. Подписчики в комментариях также поздравили Асти с возвращением на сцену.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Анна Асти

«Анечка, очень рада, что снова вышла не связь и продолжаешь радовать нас своим творчеством», — отметила Helena.

В январе стало известно, что Асти вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным покинула Россию. Свое отсутствие певица объяснила восстановлением после операции на ногах. По словам артистки, хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

«Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — пояснила артистка.

Отъезд певицы произошел на фоне громкого скандала из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По информации СМИ, Асти тоже присутствовала на мероприятии, после которого началась череда «отмен» Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и непосредственно самой Ивлеевой. Также пресса писала, что подобная участь ждет и Асти.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Асти вернулась в Россию и уже начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Он также опубликовал райдер знаменитости, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизвездочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Анна Асти

По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе. Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерной — окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.

По данным канала, Асти требует и «чаевые», $200 в сутки для нее и по $100 для каждого из членов команды. При этом, уточнил Mash, выступление певицы стоит 7 млн рублей, что на 3 млн ниже, чем до скандальной «голой» вечеринки. Канал добавил, что в результате этого инцидента артистка лишилась 13 млн рублей, у нее были отменены не только новогодние корпоративы, но и тур.

Катя Лель столкнулась с безразличием зрителя

Telegram-канал Mash сообщил, что Катя Лель была вынуждена снизить цены на свои выступления в четыре раза из-за невостребованности. По информации канала, певица даже согласилась исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы, вырезая остальные треки.

Канал уточнил, что на волне популярности в зарубежном TikTok Лель требовала за концерты 4 млн рублей, однако теперь она готова исполнять песни всего за 1 млн рублей, при этом за дуэт с другим артистом знаменитость требует 500 тысяч рублей сверху. По данным Mash, на 8 Марта у Лель всего лишь два заказа по 40 минут, а ее райдер отличается скромностью. Так, уточняется в публикации, певица просит лишь три парковочных места, адекватных охранников, шторы в гримерных комнатах, воду, чай, хлеб и нарезку на троих.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Катя Лель

Недавно Лель заявила, что «высшие силы» готовят людей к тому, что русский язык станет мировым. В эфире программы «Судьба человека» она рассказала, что после того, как ее трек «Мой мармеладный» стал популярным за рубежом, иностранцы, в том числе американцы и китайцы, начали изучать русский.

«Сегодня русский язык стали с огромным удовольствием учить в разных странах. <...> В Америке сегодня просто какой-то бум, люди хотят учить русский язык, Азия просто сошла с ума, Китай вообще сдался под русский сленг и под русскую речь. Понятно, что это энергия звука, это энергия русского языка, идет объединение людей во всем мире, но я уверенная, что нас готовят к чему-то большему. Абсолютно замысел высших сил: нас готовят, что русский язык станет мировым языком», — заявила Лель.

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевали меховые шапки и шубы и танцевали под хит российской артистки. Отмечается, что трек Лель занял третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».

Музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что Катя Лель, которую долгое время считали «сбитым летчиком», смогла вернуться на сцену с общемировой славой благодаря ностальгическому тренду на хит «Мой мармеладный». По мнению эксперта, публика скучает по временам, когда музыка была разной, а артисты — «безбашенными». Он отметил, что творчество многих звезд 1990-х и нулевых сейчас получает второе или третье дыхание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Катя Лель

«Та же самая Катя Лель, многие считали ее „сбитым летчиком“, давно не создавала ничего заметного. И вдруг не просто возвращение популярности, а общемировой тренд с „Мой мармеладный“. Повезло. Но везет тем, кто для этого что-то делает», — поделился мнением эксперт.

Бабичев также обратил внимание на перезапуск шоу «Фабрика звезд», которое было популярным в 2000-е. По его словам, сейчас многие вспоминают про эту телепередачу и обсуждают судьбы ее выпускников.

«И вдруг все резко поняли: вроде и песни неплохие создавались. <...> А тогда отношение было как к ширпотребу, недолговечному продукту, однодневным песням. Да, есть и такие. Но есть треки, которые слушают и сейчас, по которым скучают», — подчеркнул музкритик.

Что за проклятие преследует звезд Голливуда?

Звезды Голливуда сделали совместное фото с телеведущей Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году, «проклявшее» актеров, пишет New York Post. Газета обратила внимание, что практически все люди на фото столкнулись с неудачами в карьере и личной жизни.

«Судьбы многих звезд изменились к худшему после селфи Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии „Оскар“ в 2014 году. Один за другим „Моментальный снимок Сатаны“ сеет хаос среди своих обреченных персонажей: на них обрушиваются „отмены“, громкие браки и рушащиеся карьеры», — говорится в публикации.

Фото: twitter/EllenDeGeneres

На совместном снимке звезд, помимо Эллен Дедженерес, можно заметить таких актеров, как Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татум, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Люпита Нионго, Анджелина Джоли, Брэдли Купер и Мэрил Стрип. Все они толпятся в кадре и широко улыбаются.

Однако десять лет спустя селфи воспринимается уже по-другому. Так, Дедженерес ушла с поста королевы дневного времени после статьи BuzzFeed, в которой ее обвинили во властвовании над «токсичной рабочей средой». Звезда «Красоты по-американски» Кевин Спейси столкнулся с рядом обвинений в сексуальном насилии, которые нанесли серьезный удар по карьере актера.

Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли через горький развод из-за «непримиримых разногласий». Брэдли Купер, известный по «Мальчишнику в Вегасе», после 2014 года не взял ни одного «Оскара». Неудачи в карьере также настигли Джареда Лето, снявшегося в провальных «Отряде самоубийц» и «Морбиусе», и Джулию Робертс, единственным светлым пятном в фильмографии которой стал «Билет в рай».

Мерил Стрип, или первая леди Голливуда, также пережила развод. Ее брак со скульптором Доном Гаммером длился 45 лет. О том, что столь продолжительный союз официально распался стало известно в 2023 году. При этом СМИ выяснили, что пара жила раздельно с 2017 года.

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