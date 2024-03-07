Певица Анна Асти анонсировала возвращение на российскую сцену после «отмены», ее коллега Катя Лель в несколько раз снизила цены на свои выступления, в США обнаружили фотографию, которая «прокляла» звезд первой величины Голливуда — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Возвращение Анны Асти после «голой» вечеринки
Певица Анна Асти объявила о возвращении на сцену с выступлением на праздничном концерте в Москве 8 марта, сообщается в Telegram-канале артистки. Исполнительница пригласила россиян встретить «самый прекрасный праздник весны» вместе.
Согласно опубликованной Асти афише, вход на мероприятие на ВДНХ будет бесплатным. Вместе с певицей выступят такие музыканты, как Niletto и Леша Свик.
«Какую песню ждешь больше всего?» — обратилась к жителям столицы артистка.
Поклонники певицы с радостью восприняли новость о ее грядущем выступлении, отметив, что скучали по ней. Подписчики в комментариях также поздравили Асти с возвращением на сцену.
«Анечка, очень рада, что снова вышла не связь и продолжаешь радовать нас своим творчеством», — отметила Helena.
В январе стало известно, что Асти вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным покинула Россию. Свое отсутствие певица объяснила восстановлением после операции на ногах. По словам артистки, хирургическое вмешательство было запланировано год назад.
«Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — пояснила артистка.
Отъезд певицы произошел на фоне громкого скандала из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По информации СМИ, Асти тоже присутствовала на мероприятии, после которого началась череда «отмен» Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и непосредственно самой Ивлеевой. Также пресса писала, что подобная участь ждет и Асти.
Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Асти вернулась в Россию и уже начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Он также опубликовал райдер знаменитости, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизвездочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха.
По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе. Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерной — окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.
По данным канала, Асти требует и «чаевые», $200 в сутки для нее и по $100 для каждого из членов команды. При этом, уточнил Mash, выступление певицы стоит 7 млн рублей, что на 3 млн ниже, чем до скандальной «голой» вечеринки. Канал добавил, что в результате этого инцидента артистка лишилась 13 млн рублей, у нее были отменены не только новогодние корпоративы, но и тур.
Катя Лель столкнулась с безразличием зрителя
Telegram-канал Mash сообщил, что Катя Лель была вынуждена снизить цены на свои выступления в четыре раза из-за невостребованности. По информации канала, певица даже согласилась исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы, вырезая остальные треки.
Канал уточнил, что на волне популярности в зарубежном TikTok Лель требовала за концерты 4 млн рублей, однако теперь она готова исполнять песни всего за 1 млн рублей, при этом за дуэт с другим артистом знаменитость требует 500 тысяч рублей сверху. По данным Mash, на 8 Марта у Лель всего лишь два заказа по 40 минут, а ее райдер отличается скромностью. Так, уточняется в публикации, певица просит лишь три парковочных места, адекватных охранников, шторы в гримерных комнатах, воду, чай, хлеб и нарезку на троих.
Недавно Лель заявила, что «высшие силы» готовят людей к тому, что русский язык станет мировым. В эфире программы «Судьба человека» она рассказала, что после того, как ее трек «Мой мармеладный» стал популярным за рубежом, иностранцы, в том числе американцы и китайцы, начали изучать русский.
«Сегодня русский язык стали с огромным удовольствием учить в разных странах. <...> В Америке сегодня просто какой-то бум, люди хотят учить русский язык, Азия просто сошла с ума, Китай вообще сдался под русский сленг и под русскую речь. Понятно, что это энергия звука, это энергия русского языка, идет объединение людей во всем мире, но я уверенная, что нас готовят к чему-то большему. Абсолютно замысел высших сил: нас готовят, что русский язык станет мировым языком», — заявила Лель.
Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевали меховые шапки и шубы и танцевали под хит российской артистки. Отмечается, что трек Лель занял третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».
Музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что Катя Лель, которую долгое время считали «сбитым летчиком», смогла вернуться на сцену с общемировой славой благодаря ностальгическому тренду на хит «Мой мармеладный». По мнению эксперта, публика скучает по временам, когда музыка была разной, а артисты — «безбашенными». Он отметил, что творчество многих звезд 1990-х и нулевых сейчас получает второе или третье дыхание.
«Та же самая Катя Лель, многие считали ее „сбитым летчиком“, давно не создавала ничего заметного. И вдруг не просто возвращение популярности, а общемировой тренд с „Мой мармеладный“. Повезло. Но везет тем, кто для этого что-то делает», — поделился мнением эксперт.
Бабичев также обратил внимание на перезапуск шоу «Фабрика звезд», которое было популярным в 2000-е. По его словам, сейчас многие вспоминают про эту телепередачу и обсуждают судьбы ее выпускников.
«И вдруг все резко поняли: вроде и песни неплохие создавались. <...> А тогда отношение было как к ширпотребу, недолговечному продукту, однодневным песням. Да, есть и такие. Но есть треки, которые слушают и сейчас, по которым скучают», — подчеркнул музкритик.
Что за проклятие преследует звезд Голливуда?
Звезды Голливуда сделали совместное фото с телеведущей Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году, «проклявшее» актеров, пишет New York Post. Газета обратила внимание, что практически все люди на фото столкнулись с неудачами в карьере и личной жизни.
«Судьбы многих звезд изменились к худшему после селфи Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии „Оскар“ в 2014 году. Один за другим „Моментальный снимок Сатаны“ сеет хаос среди своих обреченных персонажей: на них обрушиваются „отмены“, громкие браки и рушащиеся карьеры», — говорится в публикации.
На совместном снимке звезд, помимо Эллен Дедженерес, можно заметить таких актеров, как Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татум, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Люпита Нионго, Анджелина Джоли, Брэдли Купер и Мэрил Стрип. Все они толпятся в кадре и широко улыбаются.
Однако десять лет спустя селфи воспринимается уже по-другому. Так, Дедженерес ушла с поста королевы дневного времени после статьи BuzzFeed, в которой ее обвинили во властвовании над «токсичной рабочей средой». Звезда «Красоты по-американски» Кевин Спейси столкнулся с рядом обвинений в сексуальном насилии, которые нанесли серьезный удар по карьере актера.
Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли через горький развод из-за «непримиримых разногласий». Брэдли Купер, известный по «Мальчишнику в Вегасе», после 2014 года не взял ни одного «Оскара». Неудачи в карьере также настигли Джареда Лето, снявшегося в провальных «Отряде самоубийц» и «Морбиусе», и Джулию Робертс, единственным светлым пятном в фильмографии которой стал «Билет в рай».
Мерил Стрип, или первая леди Голливуда, также пережила развод. Ее брак со скульптором Доном Гаммером длился 45 лет. О том, что столь продолжительный союз официально распался стало известно в 2023 году. При этом СМИ выяснили, что пара жила раздельно с 2017 года.
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