«Возросла беспрецедентно»: Сладков о точности попадания российских ракет Сладков заявил, что российские ракеты стали бить точнее

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков высоко оценил точность попадания российских ракет по целям. В своем Telegram-канале он также отметил успешную ликвидацию шести украинских БПЛА над Калужской областью, подчеркнув, что российские беспилотники Киеву сбивать достаточно тяжело.

Ночью шесть БЛА ВСУ (СБУ-ГУР?) мы сбили над Калужской областью. Можем. <...> Точность попаданий ракет у нас возросла беспрецедентно. Это большая работа, которую сделали быстро и профессионально, — написал он.

Военкор также заявил, что Россия уверенно себя чувствует в современном конфликте не только благодаря военному арсеналу, но и благодаря науке, инновациям и советской базе достижений.

На Западе чешут репу: «говорили, что россияне лохи педальные, а выясняется, они могут сражаться не только на поле боя, но еще и в лабораториях, на испытательных площадках, в цехах», — резюмировал Сладков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти и руководители российских оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. По словам главы государства, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО. Он отметил, что беспилотниками необходимо обеспечить все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.