Возможного убийцу студента в Волгограде объявили в федеральный розыск

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана. Его объявили в федеральный розыск. Инцидент произошёл в Волгограде 13 июня 2020 года.
Силовики предполагают, что преступление совершил Виталий Васильев 1998 года рождения,
Гражданин Азербайджана Тимур Гаврилов подвергся нападению, когда возвращался в студенческое общежитие из гостей. Ему были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого в совершении преступления установлены. Погибший учился в Волгоградском государственном медуниверситете. Руководство города пообещало 1 млн рублей за помощь в расследовании.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге студент СПбГУ умер после ранения из травматического пистолета. По версии следствия, стрелял в молодого человека охранник одной из фирм, с которой студент требовал возврата денег за неоказанные услуги по оформлению санкнижки. Подозреваемый задержан, ранее он был судим за преступления средней тяжести.
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