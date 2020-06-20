Возможного убийцу студента в Волгограде объявили в федеральный розыск

https://static.news.ru/photo/ec2d23a4-b2d4-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Виталий Васильев Фото: volgograd.sledcom.ru

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана. Его объявили в федеральный розыск. Инцидент произошёл в Волгограде 13 июня 2020 года.

Силовики предполагают, что преступление совершил Виталий Васильев 1998 года рождения, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Гражданин Азербайджана Тимур Гаврилов подвергся нападению, когда возвращался в студенческое общежитие из гостей. Ему были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого в совершении преступления установлены. Погибший учился в Волгоградском государственном медуниверситете. Руководство города пообещало 1 млн рублей за помощь в расследовании.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге студент СПбГУ умер после ранения из травматического пистолета. По версии следствия, стрелял в молодого человека охранник одной из фирм, с которой студент требовал возврата денег за неоказанные услуги по оформлению санкнижки. Подозреваемый задержан, ранее он был судим за преступления средней тяжести.