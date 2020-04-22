22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова родился Владимир Ленин — крупный советский политический и государственный деятель. Он вошёл в историю как революционер, теоретик марксизма и создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Его деятельность стала основой для политических движений левого толка в разных странах.
Ленин был организатором Октябрьской революции 1917 года, первым председателем Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, а также создателем социалистического государства — СССР. Он считается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.
Леннинг выступает на митинге для солдат, идущих в Польшу (Первая Мировая война)
Global Look Press
Павел Жуков/wikimedia.org
В. И. Ленин среди делегатов 10-й Всероссийской конференции Коммунистической партии в Кремле 26-28 мая 1921 года
Global Look Press
Ленин на субботнике. Кремль. 1 мая 1920 кода
Полицейская фотография В. И. Ульянова, декабрь 1895 год.
Ильич настоящий . В.И.Ленин на закладке памятника «Освобождённый труд». Москва
Владимир Ильич Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле
Ленин на митинге
Москва. Ленин в Мавзолее
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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