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22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова родился Владимир Ленин — крупный советский политический и государственный деятель. Он вошёл в историю как революционер, теоретик марксизма и создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Его деятельность стала основой для политических движений левого толка в разных странах.

Ленин был организатором Октябрьской революции 1917 года, первым председателем Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, а также создателем социалистического государства — СССР. Он считается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.