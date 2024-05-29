Воздушные шары на СВО: самолеты ДРЛО заменят аэростатами?

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Аэростаты перестали использовать в военных целях в середине прошлого века, однако не так давно их опять призвали на службу. Причем если их предки времен Второй мировой войны боролись с самолетами, то теперь аэростаты должны сами выполнять функции самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Аэростаты получили новую задачу

В годы Второй мировой войны аэростаты заграждения, как следует из их названия, предназначались для создания помех свободному пролету самолетов. ПВО Лондона и Москвы таким образом не давали немецким бомбардировщикам бомбить важные цели, над которыми «развешивались» десятки аэростатов, столкновение с которыми грозило самолету гибелью.

Использовались аэростаты при проводке морских конвоев, и цель у них была такая же, как в небе над Москвой и Лондоном, — не давать самолетам нацистов прицельно бомбить корабли. Как известно, наибольшую точность бомбометания обеспечивал так называемый топмачтовый метод, когда бомбардировщик сбрасывал бомбы, пролетая чуть ли не над верхушками мачт корабля. Но если над кораблем находился аэростат, то бомбардировщик имел все шансы с ним столкнуться и разбиться.

С появлением управляемого ракетного оружия надобность в аэростатах заграждения отпала. Однако в XXI веке о них опять вспомнили и решили использовать как летающие радары раннего предупреждения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дешево и полезно

Несмотря на самый большой в мире военный бюджет, американцы постоянно изыскивают способы на чем-то сэкономить. Так и родилась идея заменить сложные и дорогие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) более дешевым аналогом. Вернее, дополнить самолеты ДРЛО аэростатами-радарами.

Как известно, чем выше находится радар, тем легче ему обнаруживать воздушные цели, в том числе низколетящие (беспилотники или крылатые ракеты). Собственно, для этих целей и используются самолеты ДРЛО. Но подобных самолетов в мире строится очень мало, к тому же не каждая страна может их разрабатывать и выпускать. Достаточно долгим является процесс подготовки операторов.

Например, в ВВС Франции имеется всего четыре самолета ДРЛО E-3 Sentry американского производства. Тремя такими самолетами располагают ВВС Великобритании, а в стремительно растущих китайских ВВС имеется лишь пять самолетов KJ-2000, разработанных на базе российского Ил-76. Как видно, даже передовые страны не могут позволить себе иметь много самолетов ДРЛО в силу их дороговизны и сложности. К тому же каждый вылет такого самолета влетает бюджету в копеечку.

Аэростаты-радары, по сравнению с самолетами ДРЛО, имеют ряд преимуществ. Во-первых, их изготовление обходится в разы дешевле. Во-вторых, аэростаты могут находиться в воздухе много часов и даже дней, не расходуя при этом топливо и ценный моторесурс, что положительно сказывается на стоимости эксплуатации. В-третьих, на борту аэростата нет людей. В-четвертых, аэростату не нужна специально оборудованная взлетно-посадочная полоса и сопутствующая аэродрому инфраструктура.

Во многих странах оценили все преимущества аэростатов-радаров, и в настоящее время их применяют в Израиле, США, а недавно несколько аэростатов заказала Польша в рамках развития проекта Barbara. Они нужны полякам, чтобы следить за воздушным пространством Белоруссии на глубину до 300 километров. Израиль в 2022 году начал эксплуатировать аэростаты-радары Sky Dew, и один из них уже был уничтожен беспилотником-камикадзе ливанского движения «Хезболла», став первым аэростатом-радаром, потерянным в ходе боевых действий.

Ждем на СВО

Разумеется, есть у аэростатов-радаров и минусы. Главный из них — серьезная зависимость от погодных условий. В случае сильного ветра или грозы их эксплуатация вряд ли может быть возможной, кроме того, сильный порыв ветра может сорвать аэростат «с якоря» и унести в неизвестном направлении, что может создать опасность для других воздушных судов.

Однако плюсов у аэростата гораздо больше. И можно не сомневаться, что в обозримой перспективе многие страны займутся аэростатами-радарами всерьез. И востребованы они будут в первую очередь у военных, хотя американцы используют их и для борьбы с наркотрафиком.

Возникает резонный вопрос — появятся ли радары-аэростаты в зоне СВО? Ответ дать пока не представляется возможным. Но чем скорее они появятся, тем лучше. Вне всякого сомнения, это очень перспективное направление, ведь главное назначение аэростатов-радаров — это обнаружение воздушных целей и передача данных на зенитные батареи. Что позволит оперативно отражать удары беспилотников и ракет, которые, как видно по событиям последних месяцев, представляют наибольшую опасность как для военных, так и для гражданских лиц.

Читайте также:

Зачем нам на СВО самолеты-штурмовики: будет ли замена Су-25?

Су-35С: чем так хорош наш истребитель поколения 4++

Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен