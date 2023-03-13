Возбуждено дело о покушении на убийство командира спецназа «Ахмат» Адвокат Шапиро: СК возбудил дело о покушении на командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

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Главное военное следственное управление (ГВСУ) CК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он признан потерпевшим. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Денис Шапиро. Он отметил, что личности обвиняемых пока не установлены, однако уже начался опрос свидетелей и очевидцев.

Военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности. Апты Аронович Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими, — сказал адвокат.

Он также добавил, что проводится судебно-химическая экспертиза отравляющего вещества из полученного конверта.

О том, что заместителя командующего вторым армейским корпусом пытались отравить, стало известно 8 февраля. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом. Пострадавших госпитализировали в медсанбат, где им оказали необходимую помощь.

Позднее Алаудинов вернулся в зону СВО. При этом он отметил, что до конца не восстановился, поскольку реабилитация займет длительное время. По его словам, он не имеет возможности и желания жить в мирной обстановке, пока солдаты и офицеры находятся на передовой и ведут активные боевые действия, потому будет «лечиться на ходу».