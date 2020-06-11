ВОЗ заявила об отсутствии претензий к статистике смертей от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/dbb6de1a-ac77-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира ВОЗ в Женеве Фото: Yann Forget / CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Статистика смертности от коронавируса в России низкая, но претензий к ней Всемирная организация здравоохранения не имеет, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Так Вуйнович прокомментировала недавнее заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который обратил внимание на более низкие показатели России по смертности от новой инфекции по сравнению с другими странами. Он назвал это «необычным».

Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности. Доктор Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто сказал своё мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет, — цитирует представителя ВОЗ Business FM.

Она добавила, что то количество тестов на коронавирус, которое делается в России, позволяет ответственным организациям составить картину происходящего с эпидемией.

Как писал NEWS.ru ранее, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что скоро многие страны мира пересмотрят систему учёта смертности от COVID-19 и уровень данного показателя будет меняться.